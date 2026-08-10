FACUA alerta de la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar del 12 de agosto por riesgo de lesiones oculares

El próximo miércoles 12 viviremos un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintas zonas, el eclipse solar. Sin embargo, FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado una alerta sobre varias gafas especiales para contemplarlo, ya que algunas podrían provocar graves lesiones oculares.

Se trata de productos de Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, con irregularidades detectadas por las administraciones de consumo de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón. Los seis modelos comparten las mismas deficiencias, que pueden afectar a muchos otros productos que se venden o regalan en los últimos meses.

El riesgo descrito en todas las órdenes de retirada y prohibición de comercialización dice: "El usuario coloca las gafas para observar el eclipse. Al tener el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (demasiado oscuro), el usuario ve oscuridad total y no localiza el disco solar. En ese momento, mirando al sol, se desliza las gafas, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol y volver a ponérselas. Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos a la radiación solar directa (visible e infrarroja/ultravioleta). Se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina".

Las de la marca Lionstar, modelo LSP1, fue incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos, con la prohibición de comercialización e inmovilización de las unidades localizadas.

Mientras que las de ECP Eye Care Proffesional fue incluida por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo tiene las mismas características.

A finales de julio, el día 29, fueron retiradas las gafas de la marca Pelispan por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta. La comunidad gallega también alertó sobre la marca Homanaje, modelo QW-50Z1, con las mismas irregularidades de riesgo ocular, incluyéndose la alerta el mismo día.

Las gafas de la marca Orro, modelo O37-R, lote 2603-01 (fabricación 2026-03), fueron retiradas y prohibidas del mercado por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio

Por último, la orden de inmovilización y retirada de las gafas de la marca Opticalia se incluyó en la red de alerta coordinada por el Ministerio de Consumo el 31 de julio, a cargo de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.