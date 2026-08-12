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Taleb Alisalem responde a Marruecos: "Se ha sentido envalentonado después de que España le entregara el Sáhara"

El analista político y activista saharaui reclama al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta "contundente" ante las reivindicaciones de Rabat sobre las dos ciudades autónomas.

Taleb Alisalem responde a Marruecos

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Mario de Hipólito
Publicado:

El analista político y activista saharaui Taleb Alisalem ha reaccionado a las últimas declaraciones del ministro de Justicia marroquí, quien ha vuelto a reivindicar la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y ha asegurado que Rabat seguirá planteando esta cuestión en sus encuentros con España.

Marruecos mantiene su reivindicación

Aziz Akhannouch dice lo siguiente: "Cada vez que nos reunimos con España, planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios. La cuestión de Ceuta y Melilla sigue pendiente. Marruecos mantiene su apego a estos territorios, pero prioriza el diálogo para alcanzar una solución".

Ante estas declaraciones, Taleb Alisalem ha insistido en la necesidad de que el Gobierno español responda a las reivindicaciones de Marruecos. "Por eso no he dejado de insistir en la importancia de que el Gobierno español responda".

El analista político y activista saharaui considera que el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental ha influido en la actitud de Rabat. "Marruecos se ha sentido envalentonado después de que España le entregase el Sáhara y esa decisión de Pedro Sánchez de 2022. Por eso siguen reclamando más".

Pide una respuesta de España

Alisalem reclama al Ejecutivo español que demuestre de forma visible su posición respecto a Ceuta y Melilla. "España tiene que dejar claro, a través de una demostración real y tangible, como por ejemplo la visita de Su Majestad el Rey a las dos ciudades autónomas".

El activista también critica al PSOE por su estrategia política y considera que sus intereses partidistas están condicionando la respuesta del Estado. "El Partido Socialista está trabajando por su propia supervivencia y por sus propios intereses, en contra del interés del Estado español".

Por último, Alisalem reclama medidas concretas por parte del Gobierno. "Es importante empezar ya con respuestas contundentes. Que el ministro de Exteriores haga una declaración, que llame a consultas a la embajadora de Rabat y, si es necesario, que se empiecen a tomar medidas".

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