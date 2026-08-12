El eclipse solar llega con mucha suerte para Judit, que se lleva 1.350 euros en el primer panel

Bea había conseguido 1.400 euros en su turno en este primer panel sobre el eclipse solar, pero una mala tirada la hizo perder el turno y no poder aprovechar su gran marcador. Después le ha tocado a Óscar, pero él tampoco ha podido aprovechar mucho su turno en este nuevo programa de La ruleta de la suerte.

Sin embargo, cuando ha llegado el momento de que Judit girara la ruleta, la cosa no ha podido salir mejor. Ha apuntado al ‘Me lo quedo’ y ha sido ¡dicho y hecho! En una sola tirada, la concursante ha conseguido el deseado gajo para hacerse con el gran marcador de su compañera.

Solo faltaba que dijera una letra que estuviera en el panel y que supiera resolverlo, claro. Y efectivamente, así ha sido, Judit ha comprado una última letra antes de resolver para estar segura y se ha llevado 1.350 euros en el primer panel con poco esfuerzo y mucha puntería.

Además, Jorge Fernández ha aprovechado el panel para recordar que el eclipse será justo hoy 12 de agosto y que podremos vivirlo desde nuestros propios hogares: “De 19:37 a 21.24 más o menos”, ha concretado el presentador. Judit seguro que va a estar muy feliz viendo este eclipse con la buena suerte que le ha traído ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas