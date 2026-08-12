El embarazo de Mine destroza a Cihan Deniz En tierra lejana

Cihan Deniz se entera de que Mine está embarazada y rechaza la idea de tener un hermano. Cihan intenta acercarse y explicarle lo ocurrido, pero su hijo se niega a escucharlo y solo quiere alejarse.

Alya interviene al comprobar que el pequeño no está preparado para escuchar ninguna explicación. Desbordado por la noticia, Cihan Deniz asegura que quiere marcharse a Canadá porque siente que ya no tiene sitio en la mansión Albora En tierra lejana.

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