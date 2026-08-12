Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: a qué hora es, cómo verlo y recomendaciones

Ha llegado el 12 de agosto, el día en el que sucederá el esperado eclipse solar total en este año 2026. Ya comienza la cuenta atrás para un histórico fenómeno que en España se podrá seguir desde las 19:30 horas. La expectación por este eclipse es enorme porque será visible desde buena parte de la Península y miles de personas han planeado escapadas y actividades.

Cuánto durará el eclipse

En cuanto a la duración del momento máximo, será diferente según la ciudad donde lo observes:

Por ejemplo: el eclipse durará 76 segundos en A Coruña y 104 segundos en Burgos.

El primer lugar donde será visible será Galicia y el último, Baleares. La hora de inicio y la duración del eclipse en su momento máximo dependerá en cada caso.

Dónde se ve y horarios en cada ciudad

En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21 22.

En Oviedo el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 20:29.

En Santander el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:27 y finalizará a las 21:20.

En Bilbao el eclipse comenzará a las 19:32, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:20.

En Tarragona el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21.

En Zaragoza el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21.

En Burgos el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de Sol se producirá unos minutos antes de que acabe el eclipse, a las 21h 20

En Guadalajara el eclipse comenzará a las 19:36, tendrá su máximo a las 20:32 y finalizará a las 21:24.

En Madrid el eclipse comenzará a las 19:37, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:24.

En Valencia el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:33 y finalizará a las 21:24.

En Palma el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:22.

Gafas homologadas ISO 12312-2, las únicas autorizadas

Tanto astrónomos como especialistas insisten continuamente en que observar el Sol sin la protección correcta puede provocar lesiones graves en la retina en apenas unos segundos.

No sirven unas gafas de sol convencionales, incluso las muy oscuras, no están preparadas para bloquear la radiación solar directa. Tampoco las radiografías, los cristales tintados, los CDs o DVDs, los filtros caseros, las pantallas de móvil o los negativos fotográficos. Aunque reduzcan algo el brillo, no eliminan la radiación dañina que puede llegar a la retina.

Los especialistas advierten además de que el peligro es mayor porque el daño ocular suele producirse sin dolor inmediato. Es decir, una persona puede mirar al Sol unos segundos y notar las consecuencias horas después.

Por ello, las únicas gafas autorizadas deben llevar impreso el sello ISO 12312-2. Además, deben estar en buenas condiciones y no presentar rayaduras, que nos permitan ver también otros objetos y deben adquirirse en establecimientos oficiales o fiables.

Cielos despejados en península y Baleares

En España, en la mitad norte peninsular el eclipse se podrá contemplar como total, mientras que en la mitad sur sólo se verá de forma parcial.

Este miércoles, los termómetros marcarán valores elevados en prácticamente toda la península y Baleares, aunque harán presencia chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo e intensas rachas de viento en zonas del sureste. La estabilidad reinará en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde la jornada comenzará con nubes bajas y probabilidad de niebla, aunque con tendencia a despejar.

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