Eclipse Solar
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: a qué hora es, cómo verlo y recomendaciones
El fenómeno del eclipse solar total de 2026 apagará la luz de una gran parte de España esta tarde. Sigue el minuto a minuto para saber desde dónde se puede ver, cuánto durará y contar con las gafas de protección adecuadas.
- A qué hora comienza el eclipse total del sol del 12 de agosto en cada ciudad de España y cuánto durará
- Villalibado, de pueblo fantasma a ser elegido por la NASA el mejor balcón del mundo para ver el eclipse
- FACUA alerta de la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar del 12 de agosto por riesgo de lesiones oculares
- Miedo al caos en el eclipse solar: vetan accesos a parques naturales y caminos forestales por riesgo de incendio
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Ha llegado el 12 de agosto, el día en el que sucederá el esperado eclipse solar total en este año 2026. Ya comienza la cuenta atrás para un histórico fenómeno que en España se podrá seguir desde las 19:30 horas. La expectación por este eclipse es enorme porque será visible desde buena parte de la Península y miles de personas han planeado escapadas y actividades.
Cuánto durará el eclipse
En cuanto a la duración del momento máximo, será diferente según la ciudad donde lo observes:
Por ejemplo: el eclipse durará 76 segundos en A Coruña y 104 segundos en Burgos.
El primer lugar donde será visible será Galicia y el último, Baleares. La hora de inicio y la duración del eclipse en su momento máximo dependerá en cada caso.
Dónde se ve y horarios en cada ciudad
En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21 22.
En Oviedo el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 20:29.
En Santander el eclipse comenzará a las 19:31, tendrá su máximo a las 20:27 y finalizará a las 21:20.
En Bilbao el eclipse comenzará a las 19:32, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:20.
En Tarragona el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21.
En Zaragoza el eclipse comenzará a las 19:35, tendrá su máximo a las 20:30 y finalizará a las 21:21.
En Burgos el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de Sol se producirá unos minutos antes de que acabe el eclipse, a las 21h 20
En Guadalajara el eclipse comenzará a las 19:36, tendrá su máximo a las 20:32 y finalizará a las 21:24.
En Madrid el eclipse comenzará a las 19:37, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:24.
En Valencia el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:33 y finalizará a las 21:24.
En Palma el eclipse comenzará a las 19:38, tendrá su máximo a las 20:32, y terminará a las 21:22.
Gafas homologadas ISO 12312-2, las únicas autorizadas
Tanto astrónomos como especialistas insisten continuamente en que observar el Sol sin la protección correcta puede provocar lesiones graves en la retina en apenas unos segundos.
No sirven unas gafas de sol convencionales, incluso las muy oscuras, no están preparadas para bloquear la radiación solar directa. Tampoco las radiografías, los cristales tintados, los CDs o DVDs, los filtros caseros, las pantallas de móvil o los negativos fotográficos. Aunque reduzcan algo el brillo, no eliminan la radiación dañina que puede llegar a la retina.
Los especialistas advierten además de que el peligro es mayor porque el daño ocular suele producirse sin dolor inmediato. Es decir, una persona puede mirar al Sol unos segundos y notar las consecuencias horas después.
Por ello, las únicas gafas autorizadas deben llevar impreso el sello ISO 12312-2. Además, deben estar en buenas condiciones y no presentar rayaduras, que nos permitan ver también otros objetos y deben adquirirse en establecimientos oficiales o fiables.
Cielos despejados en península y Baleares
En España, en la mitad norte peninsular el eclipse se podrá contemplar como total, mientras que en la mitad sur sólo se verá de forma parcial.
Este miércoles, los termómetros marcarán valores elevados en prácticamente toda la península y Baleares, aunque harán presencia chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo e intensas rachas de viento en zonas del sureste. La estabilidad reinará en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde la jornada comenzará con nubes bajas y probabilidad de niebla, aunque con tendencia a despejar.
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Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Tráfico y controles en varias carreteras de España
En la Comunidad de Madrid, dirección salida, hay retenciones tanto en la autovía de Burgos (A-1), en Venturada, como en la de Valencia (A-3), en Villarejo de Salvanés.
El efecto del eclipse solar total dificulta la situación también en en Guadalajara, uno de los mejores puntos para observar el fenómento, con tráfico intenso en la autovía de Barcelona (A-2), en Taracena y en Valdenoches hacia Zaragoza; pero también en Barcelona, en la AP-7, en Martorell con sentido a Tarragona.
La A-35 en Valencia, en la zona de Canals, y la A-7, en Ollería hacia la capital del Turia, también presentan complicaciones, como así sucede en Almoradí (Alicante), en la A-7 hacia Albacete.
En Andalucía se complica el tráfico en varias de sus provincias: en Jaén, tanto en la A-4 a la altura de Guarromán con sentido Córdoba, como en la A-44, en Carchelejo; en Málaga, en la AP-7 en Fuengirola y Benalmádena; y en Sevilla, dirección salida, en la A-66 en Guillena y en la A-49, en Sanlúcar la Mayor.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Tres accidentes complican la circulación en España
Poco antes de las 13:00 horas, tres accidentes han generado complicaciones en las carreteras en varios puntos del país: en Cantabria, la A-8 está cortada en Laredo hacia Bilbao, con la posibilidad de desvío por la N-634; en Zamora hay otr en la A-6, en Cerecinos del Campo hacia A Coruña; y un tercer siniestro en Barcelona, en la AP-7, a altura de Montmeló hacia Girona.
Además, hay retenciones en la Comunidad de Madrid, dirección salida, tanto en la autovía de Burgos (A-1), en Venturada, como en la de Valencia (A-3), en Villarejo de Salvanés.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: La circulación se complica el día del eclipse con un tráfico intenso y varios accidentes
Tres accidentes complican este miércoles la circulación en Cantabria, Zamora y Barcelona en el día del el eclipse solar total donde, pasado el mediodía, ya se registra tráfico intenso con retenciones en varias de las principales ciudades del país.
El eclipse total de Sol tendrá lugar esta tarde y para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un dispositivo de seguridad que vigilará las carreteras, especialmente en el momento del fenómeno astronómico.
Se espera un aumento los desplazamientos, que ya comenzó este martes, y que, según los últimos datos actualizados de Tráfico, ya se nota en las carreteras.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Marlaska asegura que "todos estamos preparados para el eclipse"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este miércoles que "todos estamos preparados" para el eclipse solar total de esta tarde.
"Es un día especial desde un punto de vista tanto científico como social, vamos a poder ser testigos de un eclipse solar pleno, un momento privilegiado", ha declarado a los medios justo antes de reunirse en la sede del Puesto de Mando Unificado (PMU), establecido en Madrid, con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, además de responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET).
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Madrid activa un dispositivo de refuerzo para el transporte público durante el eclipse
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha establecido este miércoles un dispositivo para cubrir la demanda de viajeros que quieren presenciar el eclipse en los más de 50 puntos de observación distribuidos por toda la Comunidad de Madrid, para facilitar los desplazamientos y fomentar el uso del transporte público.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: El Gobierno de Navarra enviará instrucciones de seguridad a los móviles con Es-Alert debido al eclipse
El Gobierno de Navarra va a enviar a lo largo este miércoles un mensaje a los teléfonos móviles a través del sistema de alerta Es Alert con instrucciones ejecutivas de seguridad ante situaciones de riesgo relacionadas con el eclipse, como son la prevención de incendios forestales y la movilidad segura.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Apuntan a entre 1,8 y 2,9 millones de desplazamientos
Hay previstos entre 1,8 y 2,9 millones de desplazamientos hacia y desde los más de 350 puntos de observación identificados en la franja geográfica desde la que será posible contemplar el eclipse en su totalidad.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Miles de personas se preparan para el eclipse de Sol total
Cada vez es mayor el interés de los ciudadanos por formar parte del proceso científico y un eclipse total de Sol es lo suficientemente especial como para que surjan proyectos que necesitan de la implicación de todos.
A pocas horas del eclipse muchas personas tienen ya preparadas las aplicaciones en sus móviles o relojes inteligentes para la toma de datos que ayuden a investigar el efecto de este fenómeno en nuestros cuerpos, nuestras emociones o en los animales.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Castilla-La Mancha envía una alerta a los móviles con recomendaciones ante el eclipse
La Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Castilla-La Mancha ha enviado esta mañana una alarma a los ciudadanos de la región a través del sistema Es-Alert con pautas para seguir esta tarde el eclipse de Sol, que podrá verse en un 100% en Guadalajara y Cuenca.
"Siga los consejos para disfrutar sin sobresaltos de este evento astronómico tan singular", apunta 112 Castilla-La Mancha en las redes sociales. El mensaje, que lleva como encabezamiento "alerta de Protección Civil", recomienda evitar desplazamientos innecesarios, consultar la información del tráfico y no detenerse en arcenes.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: La advertendia de una exdiputada que se quedó ciega al mirar un eclipse con 7 años
Mercedes López Romero, anteriormente diputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y que sufre una ceguera del 90% por haber mirado fijamente al Sol durante un eclipse cuando sólo tenía 8 años, aconseja no mirar el eclipse ni siquiera con gafas de protección, y si son niños, menos todavía.
"Me da miedo ver que la gente va a ver el eclipse con niños y todo; no son conscientes del peligro que supone; me da miedo ver cómo la gente piensa aprovechar estas vacaciones, que se ponen en carretera y todo para mirar el eclipse", ha indicado Mercedes López, de 45 años y fisioterapeuta de profesión.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Eclipse solar con casi 40 grados en el sur y nubes en Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias
El eclipse solar total de este miércoles sucederá con casi 40 grados en zonas del sur peninsular; nubes en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias, y peligro elevado de incendios en la mayor parte de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
"A la hora del eclipse, ya al atardecer, habrá bajado algo la temperatura, unos dos a cinco grados con respecto a la temperatura máxima en función de las zonas, pero en las horas previas continuará haciendo mucho calor", según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.
Del Campo señala que las altas temperaturas y la sequedad del ambiente son "un peligro muy alto o extremo de incendios forestales en amplias zonas, por lo que es necesario extremar las precauciones para no provocar un incendio que luego sería muy difícil de apagar".
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Morant confirma que "nunca ha estado previsto" que Sánchez se dirigiera a Guadalajara a ver el eclipse
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha confirmado este miércoles que "nunca ha estado previsto" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazara este 12 de agosto al observatorio de Yebes (Guadalajara) para seguir el eclipse de sol junto a la comunidad científica.
En una entrevista a RNE, la responsable de Ciencia evitó especificar el paradero de Sánchez, a quien la oposición ha criticado por no acudir a Ceuta tras la crisis migratoria, pero afirma que "en Yebes no está".
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Otro modelo de gafas para el eclipse retirado del mercado por riesgo de lesiones oculares se une a los otros seis rechazados
Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto que esté en manos de los consumidores de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.
Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó, según indica la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que son un riesgo para la seguridad y la salud.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Aemet avisa de un peligro "muy alto o extremo" de incendios en la jornada del eclipse
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de un "peligro muy alto o extremo" ante la posibilidad de que se produzcan incendios forestales este miércoles, día del eclipse, por las altas temperaturas y sequedad del ambiente previstas, y prevé cielos poco nubosos en la mayor parte de la península.
En un mensaje compartido a los medios, el portavoz de ese organismo, Rubén del Campo, ha explicado la predicción meteorológica diaria y en las próximas horas la Aemet difundirá un boletín especial con la predicción de nubosidad detallada sobre el fenómeno.
"Esta tarde vamos a asistir a un acontecimiento que no sucedía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo, un eclipse de sol total que tendrá lugar en torno a las 20:30 horas en su fase de totalidad, es decir, cuando la luna oculte por completo el disco solar", indica Del Campo.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Buitrago de Lozoya organiza un festival cultural y divulgativo con motivo del eclipse solar
La Comunidad de Madrid celebrará este miércoles el Festival del Eclipse con actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares en Buitrago del Lozoya.
Este evento, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, contará con música, 'foodtrucks', talleres y propuestas para todos los públicos.
El Gobierno regional recalca en un comunicado que el evento sucede en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo y cuenta con el patrocinio del programa 'Pueblos con Vida', que ha sido de "gran interés" para los ciudadanos, ya que 3.000 plazas disponibles se agotaron en una hora.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: El astrónomo Alejandro Sánchez asegura que el eclipse total no solo se ve: "También se escucha, se siente y se vive"
El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Alejandro Sánchez, veterano "cazador de eclipses", sostiene que el eclipse total de Sol que atravesará la península Ibérica este miércoles será una experiencia que va "mucho más allá de la observación astronómica".
Tras observar seis eclipses totales por distintos lugares del mundo, explicó que "una totalidad no solo se ve: también se escucha, se siente y se vive".
Alejandro Sánchez de Miguel ha dedicado buena parte de su vida a perseguir la sombra de la Luna por el planeta.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Los ayuntamientos, medios y diferentes entidades organizan eventos en directo
Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han establecido observaciones, retransmisiones en directo y numerosas actividades debido al eclipse y han elegido cientos de puntos de observación que son ideales para disfrutar del evento sin riesgos.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Al menos 33.600 agentes desplegados
El dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior por el eclipse de este miércoles supera los 33.600 agentes, la mayor parte de la Guardia Civil, con más de 24.200 agentes.
Según informa el Ministerio del Interior, el dispositivo pretende garantizar la seguridad y el bienestar de los cientos de miles de personas que se desplazarán por la mitad norte de la península para observar la evolución del eclipse solar desde los más de 350 puntos habilitados para ello.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid advierte sobre los peligros de ver el eclipse sin las gafas con ISO 12312-2
El servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha advertido de los peligros que conlleva para la salud ocular no tomar las medidas adecuadas a la hora de observar el eclipse solar total de este miércoles.
Ante este fenómeno meteorológico, la oftalmóloga del centro hospitalario Ana Navas destaca las principales recomendaciones que hay que seguir para disfrutar de este acontecimiento de forma segura.
Navas señala que "nunca se debe mirar directamente al Sol sin la protección correcta, ya que la intensa radiación puede dañar gravemente la retina en la zona central responsable de la visión de mayor precisión".
Asimismo, subraya que las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados o las radiografías no protegen frente a la radiación solar. "La manera segura de hacerlo es mediante gafas con un filtro específico que cumpla con la normativa internacional ISO 12312-2, ya que bloquea prácticamente la totalidad de la radiación solar", indica la experta.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Los pediatras piden preparar a los niños para observar el eclipse solar
La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité de Promoción de la Salud (CPS), destaca la importancia de preparar suficientemente a los niños para que puedan disfrutar el eclipse solar de forma segura y supervisando esta actividad durante todo el fenómeno.
Según informa la AEP, este miércoles miles de familias contemplarán el eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. Ante este acontecimiento, los pediatras han recomendado preparar a los niños para que lo disfruten con seguridad.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Un buque escuela analiza en la isla Columbretes la reacción de la fauna marina al eclipse
El ascenso del zooplancton a la superficie o la búsqueda de refugio de las aves al creer que es de noche podrán ser consecuencias posibles causadas por el eclipse solar que se verán desde el mar este miércoles a bordo del Buque Escuela Cervantes Saavedra, que se desplaza en las aguas de las Islas Columbretes (Castellón).
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Para ver el eclipse son necesarias las gafas certificadas con la norma ISO 12312-2
Las autoridades advierten que la única alternativa para apreciar el eclipse son unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina.
Los expertos recuerdan que estas gafas son solo para observación directa a simple vista. Nunca deben utilizarse junto a prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos, ya que el aumento de luz podría causar lesiones graves.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: El Gobierno calcula entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos
Las previsiones del Gobierno indican que hoy se producirán entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para contemplarlo, por lo que durante las últimas semanas todas las autoridades han recalcado la importancia de planificar los movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para realizarlos y también de organizar el regreso los que no pernocten en el lugar que escojan.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Baleares será el último lugar en el que se observará el eclipse solar total
Baleares será a comunidad que despedirá el eclipse solar . A las 19:38, la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo .No obstante, el final del eclipse no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá desplazado antes hacia el horizonte.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Galicia será el primer lugar en el que se podrá ver el eclipse solar total
La cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España ya ha comenzado.
Galicia será el primer rincón en el que se podrá apreciar el fenómeno, sobre las 19:30. La Luna cubrirá al Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella empezará a contar con su su brillo de siempre hasta el final del fenómeno, a las 21:21.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: La DGT pide no desplazarse si se puede observar el eclipse solar desde el lugar de reidencia
La DGT ha diseñado un plan de seguridad vial para prevenir, vigilar y concienciar a los usuarios, con una lista de indicaciones prácticas.
Recomiendan evitar desplazamientos innecesarios si el eclipse puede observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o un municipio próximo, además de planificar los desplazamientos largos con suficiente antelación si estos son necesarios.
También instan a escoger un lugar entre los más de 360 emplazamientos autorizados y habilitados por las comunidades autónomas y extremar la precaución por riesgo de incendio.
Asimismo, Tráfico prohíbe a los conductores estacionar su vehículo en las vías para ver el eclipse, para lo que ofrece los puntos habilitados.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: La DGT advierte sobre no utilizar las gafas especiales homologadas al volante
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una lista de recomendaciones para peatones y conductores ante el eclipse solar del 12 de agosto, como no conducir con las gafas especiales o la prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el fenómeno.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: España, el lugar idóneo para contemplar el eclipse solar
A pesar de que la banda de totalidad del eclipse de Sol atraviesa el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, el evento se podrá apreciar de forma notable en España, donde miles de personas llegadas de todo el mundo escudriñarán este miércoles el cielo.
Última hora del eclipse solar total 2026 en directo: Cielos despejados en la Península y Baleares, pero habrá chubascos en el sureste
Este miércoles, los termómetros marcarán valores elevados en casi toda la Península y Baleares, aunque se producirán chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo e intensas rachas de viento en zonas del sureste.
Habrá estabilidad en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde la jornada comenzará con nubes bajas y probabilidad de niebla, aunque con tendencia a despejar
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