¿Qué le espera a Íñigo Errejón?: el magistrado Ignacio González Vega se pronuncia

Los tocamientos no consentidos denunciados por la actriz Elisa Mouliaá, los besos de forma violenta o haberle agarrado fuertemente de la cintura dejándola sin respiración, podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual castigado con penas de 1 a 5 años de cárcel. En Espejo Público, han entrevistado al magistrado Ignacio González Vega, para resolver con él varias dudas que dejan ahora mismo el caso Errejón.

“El juicio no se hace en las redes”

Son muchas las acusaciones que se están vertiendo en los últimos días hacia Iñigo Errejón, pero la única denuncia formal que hay ahora mismo es la de la actriz Elisa Mouliaá. Le preguntamos al magistrado si ¿es imprescindible que se denuncie para que haya actuaciones penales? Ha contestado que: “sin lugar a duda, el juicio no se desarrolla a través de las redes sociales, sino que se tienen que desarrollar ante un juez y conforme a unas reglas". Cristina Fallarás contaba en una entrevista en Espejo Público que había dos chicas más dispuestas a denunciar, pero que igual se lo pensaban viendo el acoso que está recibiendo Elisa Mouliaá. González Vega ha opinado: “no sé hasta qué punto este ‘me too’ va a tener mucho más desarrollo. Lo que es importante es animar a las víctimas a denunciar en los juzgados. Lo importante es lo primero que la víctima se de cuenta que no está sola y que lo que le ocurre no es solo a ella”.

¿Qué garantías tienen las víctimas?

Tras la denuncia de la actriz, son muchas las voces que se preguntan si habría que proteger más a las víctimas para que sigan siendo anónimas. Así lo explicado el magistrado: “creo que la víctima no puede culpabilizarse, bastante tiene con haber sufrido las agresiones sexuales. Y más aún en un caso como este tan mediático y en el que parece que se da esa sensación de poder, de superioridad, por parte del agresor”. Y añade que: “vemos las dificultades que hay diariamente para poner la denuncia, hay una jurisprudencia que explica esa tardanza de presentar la denuncia. La víctima es doblemente víctima: víctima de la agresión sexual y víctima de tener que pasar por el procedimiento judicial”.

¿A qué penas se enfrenta Errejón?

El exdiputado de Sumar podría enfrentarse a penas de cárcel de entre uno y cinco años solo por la denuncia de Elisa Mouliaá: “a Errejón se le aplicaría la ley penal más favorable. Si los hechos datan del 2021, la legislación vigente era la anterior a la ley del solo sí es sí, lo que pasa es que se aplicaría la ley penal más favorable que sería la posterior”.