Primeras declaraciones de Elisa Mouliaá a cámara: "Van salir más nombres, de gente de izquierdas y de derechas"

La actriz Elisa Mouliaá, que ya ha denunciado a Íñigo Errejón ante la Policía por presuntas agresiones sexuales, se ha puesto delante de las cámaras por primera vez desde que dio a conocer su testimonio. "Mi repre me va a matar, me ha dicho que no es bueno que me exponga, pero va a caer sobre mi conciencia no decirlo", ha empezado Mouliaá, asegurando que la gente tiene que saber que el hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso es "una persona que no está bien de la cabeza". "Es un psicópata narcisista", ha explicado.

"La gente se ha pensado que yo he hablado y lo he sacado de la nada", ha continuado la actriz, pero ha asegurado que no habló hasta que vio que Errejón había dimitido. "Vi que había muchísimas denuncias anónimas y empezó a decirse que podrían ser falsas, una artimaña de la derecha... Entonces, empecé a revivir la historia y tuve que decir que ese tío es un acosador... Pero no sabía que se iba a formar tanto revuelo", ha admitido.

"Creo que es una persona que no esta bien de la cabeza" y que "no actúa como un tío normal". "En la primera hora que conoces a alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar", ha dicho. Por esta misma razón, la actriz decidió acudir a una comisaría y denunciar.

"La Policía fue encantadora conmigo, me ayudó a sentirme en confianza para contar los detalles", ha afirmado, añadiendo que ella aportó como pruebas unas capturas de pantalla de conversaciones "en las que yo le decía a mis amigas que este pavo está zumbao". Y ha continuado: "Lo que yo he contado en la denuncia es lo que sale en las capturas: que acabé en su casa ni siquiera se por qué, que mi padre me llamó en el taxi...". Llamó para avisarle de que su hija estaba enferma. "Y él no me dijo que lo sentía, que fuéramos a mi casa... No dijo nada", ha indicado.

"Llegamos a su casa y yo me sentí súper revuelta. Continuó la movida y ya le paré y dije que no me estaba sintiendo a gusto", ha dicho. "Me sentía súper invadida y es que además no habíamos hablado nada. No tuvimos una conversación ni un flirteo", ha seguido. "Mi hija me salvó porque esa noche hizo que me despertara del shock, flipara con esta persona y me largara", ha aseverado.

"La manera en la que actuó conmigo era un patrón"

Elisa Mouliaá ha aprovechado para desmentir las informaciones que aseguran que Errejón era "el amor de su vida". "No. Solo estaba ilusionada porque era él, porque yo realmente le admiraba. Pero no estaba enamorada. No le conocía", ha zanjado, confesando, sin embargo que se le ha "caído un mito". "Me jode porque encima es quien es y del partido que es y lo que representa", ha afirmado.

Además, la actriz ha asegurado que le están llegando los testimonios de otras chicas que revelan que la manera en la que actuó era un "patrón". "Otras chicas me aseguran que también les hizo lo de las tres normas y las frases", ha revelado.

Y esos no son los únicos testimonios que, al parecer, le han llegado. "Gentuza hay en todos los lados. Me han llegado nombres de gente conocida, que me ha contado cosas parecidas", ha explicado, asegurando que "van a salir todos, de un bando y de otro". "Van a empezar a salir más nombres, de gente de izquierdas y de gente de derechas. No solo de la política sino del mundo de la cultura", ha terminado.

