El Congreso responde al juez que Íñigo Errejón ya no es diputado y ha perdido el aforamiento

El Congreso de los Diputados ha respondido este lunes a la carta que había remitido el juzgado número 47 de Madrid en la que le pedía confirmar que Íñigo Errejón ya no es diputado y no está aforado ante el Tribunal Supremo asegurando que el exportavoz de Sumar en la Cámara Baja no es diputado desde la semana pasada y que ha perdido el aforamiento.

Fuentes parlamentarias han confirmado que ha sido este lunes a mediodía cuando ha llegado una carta remitida por el juez que las acusaciones de presunto acoso sexual y fue respondida a primera hora de la tarde. Se cuestionaba cuál era la situación actual de Errejón, a lo que la institución le contestó que no es diputado desde la semana pasada.

Después de jurar su cargo, los diputados y senadores adquieren la condición de aforados, tal y como establece la Constitución en su artículo 71. De esta forma, la consulta del juzgado de Madrid se entiende como un procedimiento habitual sobre el aforamiento cuando se considera que puede caber la posibilidad de un delito.

La renuncia del acta de Íñigo Errejón tiene fecha del pasado jueves, el mismo día que publicó una carta en las redes sociales confirmando que abandonaba la política. Fue ese mismo día cuando surgieron las acusaciones de violencia sexual del exidputado de Sumar y la actriz Elisa Mouliaá presentó una denuncia contra él por agresión sexual.

La rueda de prensa de Más Madrid

Este mismo lunes, Más Madrid ha ofrecido una rueda de prensa en la que las coportavoces del partido, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, han querido dejar claro que no conocían los episodios de violencia sexual en los que se ha visto envuelto Íñigo Errejón, antiguo miembro de la formación.

"Todos estamos en shock"

"Pensábamos que tenía problemas personales de otra índole. Intentamos ayudarle en varias ocasiones y siempre creímos que su situación podía mejorar", ha dicho la también ministra de Sanidad, Mónica García. "Nadie, ningún militante ni cargo de Más Madrid conocía las acusaciones. Todos estamos en shock. Ahora estamos descubriendo que es una persona completamente diferente a la persona con la que trabajamos, militamos y convivimos", ha lamentado.

"Le dijimos que buscara ayuda profesional, pero nunca pensamos que se estaban dando episodios como los que ahora se han denunciado. Si hubiéramos sabido que era un agresor sexual no le hubiéramos recomendado ayuda profesional, hubiéramos ido directamente a una comisaría", ha resaltado.

"Esto no va de neoliberalismo, ni de subjetividad tóxica ni de estar en primera fila de la política. Esto va de agresiones sexuales y de machismo. Muchas mujeres estamos en primera línea de la política y no ejercemos la violencia sexual contra nadie por ello", ha explicado García, insistiendo en su apoyo con las víctimas y su compromiso con el resto de mujeres "para que esto no se vuelva a repetir". "Hemos constatado que el machismo está dentro desde nuestra propia casa y desde Más Madrid seguiremos trabajando para que esto se acabe", ha zanjado.

