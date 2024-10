Primera entrevista a Elisa Mouliaá en televisión, en exclusiva en Espejo Público: "Íñigo Errejón es un depredador sexual"

Elisa Mouliaá concedía una entrevista en exclusiva a Espejo Público. La mañana de este lunes, la periodista Vanesa Pámpano desvelaba el contenido de esa conversación que ha mantenido con la actriz que denuncia haber sido víctima de supuestos acoso y abuso sexual por parte de ÍñigoErrejón. Asegura sentirse "sobrepasada" por todo lo que se está diciendo.

"Todo lo que digo en la denuncia es cierto"

La denunciante defiende la veracidad del testimonio que daba a la Policía y que está recogido en la denuncia que interponía el pasado jueves. "Esta es mi verdad y la voy a mantener hasta el final", decía Elisa. Frase que ha repetido en numerosas ocasiones en esta conversación entre la presunta víctima y Vanesa Pámpano. También afirma rotundamente que no busca fama ni dinero porque "antes de conocer a Íñigo Errejón tenía una vida tranquila".

El testimonio de Elisa resulta sobrecogedor. En un punto de la entrevista Mouliaá afirma lo siguiente: "Íñigo Errejón es un depredador sexual".

La gran decepción

"Yo le admiraba muchísimo"

"Me parecía lo más esperanzador que teníamos para España", aseguraba Elisa, que por otra parte negaba que estuviera enamorada del político, pero sí que sentía debilidad por lo que Errejón parecía ser y lo que proclamaba en su discurso político. Todo una especie de humo lleno de ilusión, ahora disipado por completo.

"No le conocía como persona", pronunciaba la intérprete. Una frase que tras todo lo publicado, parece cobrar gran importancia.

"No se hace, y lo tienen que entender"

En la entrevista, Elisa confiesa que sus primeros contactos se produjeron a través de las redes sociales, sin embargo no se habrían conocido hasta el día de la presentación del libro de Errejón, para mayor exactitud, en la noche que siguió a ese acto. Fue en esa velada cuando se produjeron los hechos denunciados ahora.

"En la primera hora que conoces a una persona, tú no te encierras en una habitación y la tocas", expresaba Elisa Mouliaá.

Por las declaraciones de la actriz, ésta no concibe que alguien se comporte como denuncia que lo hizo Errejón con ella "sin una buena conversación o algo que te lleve a ello".

Mouliaá se reafirma en su versión de los hechos: "Nos acabábamos de conocer. Fui a la presentación de su libro, luego nos tomamos una cerveza. [...] Le dije que me tenía que ir. Él se vino. En el coche me dijo lo de las 3 normas. En el ascensor ya me metió la boca, y en la casa pasó lo que pasó. Luego me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos".

La frivolidad y reproches de los que dudan y atacan

La actriz confesaba que el miedo se apoderó de ella y que a partir de ese momento la situación fue bastante incómoda, tras la agresión en el ascensor y cuando Iñigo la encerró en la habitación. Ella no sabía cómo actuar y por eso decide contárselo a su amiga después. No sabía si podía denunciar y tenía dudas sobre su situación. Vanessa explica que es una situación similar a lo que le ocurre a otras víctimas, presas de la desinformación y del miedo.

Elisa entiende que muchas personas tengan dudas. Sin embargo no a aquellos que lanzan sus preguntas de manera ofensiva y buscando ponerla en entredicho. Preguntas como "¿por qué fuiste?" o "¿por qué sigues?", entiende esas preguntas pero en ese momento el pánico paralizó a Elisa, según cuenta ella misma, y le hizo hacer cosas de las que más tarde se arrepentiría. Muchas chicas no saben dónde está la legalidad y no saben si pueden o no denunciar. Por ello Elisa, le cuenta a su amiga que la cosa no fue bien pero tenía dudas de si poder denunciar o no.

Un agresor, un mismo patrón

Al menos dos chicas se han puesto en contacto con Elisa para compartir situaciones similares que habrán sufrido con Íñigo Errejón, según informaciones publicadas por 'El Español'. Las nuevas declaraciones de Elisa para Antena 3, confirmarían estos hechos, y es más, la actriz manifiesta que las conversaciones que Íñigo mantiene con ellas se ajustan al mismo patrón que el empleado en las que tuvieron ambos en su día.