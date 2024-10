La psicóloga Silvia Olmedo analiza el perfil de Íñigo Errejón: "Podría haber sospechas de un psicópata integrado"

¿Llevaba Íñigo Errejón una doble vida? El primer aspecto que destaca la psicóloga Silvia Olmedo es el vínculo emocional que ejerce con algunas mujeres: "ba de la seducción, al vínculo, a la cosificación, al sometimiento y luego al descarte". La experta ve un perfil de la personalidad complejo. Hablando de "supuestos", considera que podría haber sospechas de un perfil de un psicópata integrado. "Hay rasgos narcisistas, rasgos relacionados con el sadomasoquismo, no utiliza la palabra de seguridad, según el relato de la denunciante, y, a la vez, hay un abuso de sustancias", explica.

Una fachada compensatoria increíble

Otro argumento por el que sustenta su "sospecha" es otra característica del perfil antes mencionado: "Los psicópatas integrados tienen una fachada compensatoria increíble". Se basa en el comunicado publicado en redes sociales de Rita Maestre, que habla con dolor de "un buen novio que era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años". En todo caso, insiste que este análisis se fundamenta en suposiciones, "sin nada que lo confirme, pero hay muchos ingredientes, trazos y aristas en esta persona que te hace sospechar que es algo más complejo".

La seducción, otro ingrediente

La presunta agresión a Elisa Mouliaá se produjo el día en que Errejón presentó su autobiografía. En ella se define como "hipocondríaco", "neurótico" y "más nocturno que diurno". Además, recoge una cita de una de sus películas favoritas: "lo que te mata no es el viaje, lo que te mata es la caída" y confiesa su sensación de que "cuanto mejor vaya Podemos, peor nos va a ir en lo personal". "Ahí está seduciendo a su público", afirma Silvia Olmedo.

Para la psicóloga, "supuestamente es otra característica en la que al final el psicópata integrado te da lo que tú quieres dar para seducirte. Son tremendos seductores". "Yo sí creo a Rita Maestre. Probablemente ella nunca se lo imaginó", añade.

"Cualquier invasión haca ti es una agresión"

El caso de Íñigo Errejón se convierte en una cuestión que interesa desde un punto de vista psicológico que "al final va a ser el detonante de cosas buenas". Así lo considera la psicóloga, que destaca que "el mundo emocional y psicológico se ve en colores" en un entorno en el que normalmente "las personas ven sus emociones en blanco y negro". Una oportunidad, según la experta, para ver las distintas aristas de una misma historia: el caso que envuelve el ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

Ante todo, destaca de manera contundente: "Cualquier invasión haca ti es una agresión". Sobre el hecho de denunciar, asevera que "todavía el sistema no está protegiendo a esas mujeres". "Una cosa es denunciar que te han robado, pero otra cosa es denunciar la agresión de una persona en la que tienes que hablar de tu intimidad, tienes que exponerte a todo el mundo y el sistema no nos está protegiendo", explica.

"La expresión "me sobó" es el equivalente a "alguien entró en mi casa"", sostiene la psicóloga, que cree que "de la misma manera que tienes derecho a presentar una queja en un libro de reclamaciones en un restaurante y, sino, denunciar, tú tienes el derecho a denunciar que alguien te soba".