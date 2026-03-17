Los propietarios hoteleros se quejan del retraso de la reapertura de la alta velocidad: "Es un horror y destroza la Semana Santa"

El conflicto bélico enOriente Medio ha cambiado las tendencias de viaje de los turistas en Semana Santa. Destinos tan populares en Oriente Medio como Dubai o Doha están perdiendo su atractivo. No obstante, otros puntos ubicados en Europa y América se están beneficiando.

En América, destinos como Brasil, México o Las Vegas han aumentado sus reservas y en el caso de la última ciudad, ha subido un 50% las reservas.

En Europa, ciudades como Roma, Atenas o Budapest también se están beneficiando. Sin embargo, la gran beneficiada es España y las reservas en el sur de la Península están creciendo incluso a dos dígitos.

Para los turistas, España cuenta con una situación política "buena" y otros muchos consideran que en nuestro país se siente "paz". Además, varios turistas han confesado a Espejo Público que el hecho de "no adoptar la postura de querer hacer la guerra" es "una buena solución" y detallan que, pese a que hay "países que se meten en todo", "España es un poco más discreta".

En el plató de Espejo Público se ha sentado Kike Sarasola, presidente de la cadena hotelera Room Mate. Sarasola ha detallado que en su cadena "no están sufriendo la crisis" bélica, puesto que los turistas de Oriente Medio suelen viajar a Europa alrededor de abril y mayo.

Asimismo, ha afirmado que, aunque las búsquedas de los países cercanos al conflicto han bajado, "España, Portugal e Italia son un sitio refugio" para los turistas.

"El 'no a la guerra' no nos ha dañado"

Esa postura de "no a la guerra" que adoptó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó la posición de España en el conflicto que se vive en Oriente Próximo.

Tras este mensaje, el presidente de Room Mate ha confesado que, en un principio, sí que pensó "que podría dañarnos". No obstante, si miramos las cifras, su cadena el año pasado en estas fechas contaba con una "reserva del 22% de americanos" y ahora, cuenta con una "reserva del 50%".

Sarasola sobre la ausencia de la fecha de reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Málaga: "Es un horror y destroza la Semana Santa"

Aunque la postura en contra de la guerra no ha afectado a su cadena hostelera, sí lo ha hecho la ausencia del restablecimiento de la alta velocidad que conecta Madrid y Málaga. Para Kike, esta situación es "un horror" y considera que "destroza la Semana Santa".

Asimismo, lo que más le preocupa es que España se convierta "en un sitio refugio para toda la gente que está asustada de ir a otros sitios", pero "tenga unas estructuras malas".

Para Kike Sarasola, esa "tormenta perfecta" repercute en ellos y en "todo el turismo".

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