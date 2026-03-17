Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Turismo

Los propietarios hoteleros se quejan del retraso de la reapertura de la alta velocidad: "Es un horror y destroza la Semana Santa"

Las reservas hoteleras en Europa y en varios destinos del sur de España están aumentando tras el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio.

Imagen de Kike Sarasola, presidente de Room Mate

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El conflicto bélico enOriente Medio ha cambiado las tendencias de viaje de los turistas en Semana Santa. Destinos tan populares en Oriente Medio como Dubai o Doha están perdiendo su atractivo. No obstante, otros puntos ubicados en Europa y América se están beneficiando.

En América, destinos como Brasil, México o Las Vegas han aumentado sus reservas y en el caso de la última ciudad, ha subido un 50% las reservas.

En Europa, ciudades como Roma, Atenas o Budapest también se están beneficiando. Sin embargo, la gran beneficiada es España y las reservas en el sur de la Península están creciendo incluso a dos dígitos.

Para los turistas, España cuenta con una situación política "buena" y otros muchos consideran que en nuestro país se siente "paz". Además, varios turistas han confesado a Espejo Público que el hecho de "no adoptar la postura de querer hacer la guerra" es "una buena solución" y detallan que, pese a que hay "países que se meten en todo", "España es un poco más discreta".

En el plató de Espejo Público se ha sentado Kike Sarasola, presidente de la cadena hotelera Room Mate. Sarasola ha detallado que en su cadena "no están sufriendo la crisis" bélica, puesto que los turistas de Oriente Medio suelen viajar a Europa alrededor de abril y mayo.

Asimismo, ha afirmado que, aunque las búsquedas de los países cercanos al conflicto han bajado, "España, Portugal e Italia son un sitio refugio" para los turistas.

"El 'no a la guerra' no nos ha dañado"

Esa postura de "no a la guerra" que adoptó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó la posición de España en el conflicto que se vive en Oriente Próximo.

Tras este mensaje, el presidente de Room Mate ha confesado que, en un principio, sí que pensó "que podría dañarnos". No obstante, si miramos las cifras, su cadena el año pasado en estas fechas contaba con una "reserva del 22% de americanos" y ahora, cuenta con una "reserva del 50%".

Sarasola sobre la ausencia de la fecha de reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Málaga: "Es un horror y destroza la Semana Santa"

Aunque la postura en contra de la guerra no ha afectado a su cadena hostelera, sí lo ha hecho la ausencia del restablecimiento de la alta velocidad que conecta Madrid y Málaga. Para Kike, esta situación es "un horror" y considera que "destroza la Semana Santa".

Asimismo, lo que más le preocupa es que España se convierta "en un sitio refugio para toda la gente que está asustada de ir a otros sitios", pero "tenga unas estructuras malas".

Para Kike Sarasola, esa "tormenta perfecta" repercute en ellos y en "todo el turismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Los Oscar de la guerra.

El 'No a la guerra' se cuela en los Oscar con Javier Bardem: "Se esperaba que más actores alzaran la voz pero no ha sido así"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Kike Sarasola, presidente de Room Mate

Los propietarios hoteleros se quejan del retraso de la reapertura de la alta velocidad: "Es un horror y destroza la Semana Santa"

Imagen de Afra Blanco y Jaime de los Santos

El rifirrafe entre Jaime de los Santos y Afra Blanco por Yolanda Díaz: "Se ha subido en business porque quería desaparecer del bofetón de las urnas"

Santiago Segura y el Monaguillo juegan a adivinar la película con Trancas y Barrancas

Santiago Segura y El Monaguillo ponen a prueba su lado más cinéfilo con Trancas y Barrancas

la presión de Daniel Illescas ante la segunda semifinal de El Desafío
El viernes a las 22:00 horas

"No puedo fallar": la presión de Daniel Illescas ante la segunda semifinal de El Desafío

La cantante visita el programa de Pablo Motos
A las 21:45 horas

Esta noche, el ritmo de Ana Torroja inundará El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero
No te lo pierdas

Revive la entrevista completa a Santiago Segura en El Hormiguero

El cineasta ha celebrado el increíble éxito de su última película en una noche inolvidable.

Ciencia El Hormiguero
Ciencia

Marron llena de color El Hormiguero con un experimento de globos de pintura

La sección de ciencia del programa aprovechó la visita de Santiago Segura para preparar uno de los experimentos más visuales de la noche.

"No puedo criticarte ni en broma": Juan Carlos Ortega le dedica un inolvidable sketch a Santiago Segura

"No puedo criticarte ni en broma": Juan Carlos Ortega le dedica un inolvidable sketch a Santiago Segura

Santiago Segura

Santiago Segura recuerda en El Hormiguero su susto en Estados Unidos: “Tres tíos armados me sacaron del cine”

Santiago Segura sobre qué tan crítica es Torrente presidente: “No me parece bonito dar ostias solo a un lado”

Santiago Segura, sobre la sátira política de Torrente, presidente: “No me parece bonito dar hostias solo a un lado”

Publicidad