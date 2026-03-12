Última hora
Nuria, obligada a posponer su viaje de Semana Santa por la guerra de Irán: "Lo hemos tenido que cancelar por miedo"
Miles de viajes se han visto afectados por la guerra en Oriente Próximo. Algunos vuelos han sido cancelados o modificados, mientras muchas personas han optado, incluso, por perder el dinero por miedo a viajar a zonas próximas al conflicto.
La guerra en Oriente Próximo se ha llevado la vida de miles de personas. Irán ha pedido el cierre del estrecho de Ormuz, mientras amenaza con atacar las bases de Estados Unidos en Oriente Medio.
Además de las víctimas mortales, la guerra está teniendo consecuencias en la economía mundial. Los precios del petróleo han subido notablemente, afectando a otros productos y servicios.
Miles de españoles han visto afectadas sus vacaciones, ya sea por el cierre del espacio aéreo en zonas de conflicto, las modificaciones de los vuelos o por miedo a viajar. En el caso de Nuria, que iba a viajar con su familia a Maldivas en Semana Santa, tanto ella como su agencia de viajes han decidido cancelarlo.
"Lo hemos tenido que cancelar por miedo", asegura, "hacíamos escala en un país conflictivo y no nos íbamos a arriesgar". Por el momento, no les han devuelto el dinero, sino que han pospuesto el viaje.
La guerra condiciona ya el futuro de muchas personas que se preguntan si viajar es seguro en tiempos de guerra. ¡Dale al play para verlo al completo!
