Una experta en Oriente Medio: "Los israelíes han pensado que Hamás estaba neutralizado y se han relajado"

Marta González Isidoro, experta en Oriente Medio, considera que el conflicto entre Israel y Hamás que deja ya más de 250 muertos responde a un fallo de seguridad importante en una zona que está especialmente protegida de la frontera de Israel.

"Parecía una frontera inexpugnable pero no contiene un muro muy alto, la cuestión es que estaba muy bien protegida desde el punto de vista de la tecnología. No hay un muro y es una valla muy floja", explica.

"Había fallas de seguridad en la valle de Israel que no eran normales"

Cree que la parte política israelí "ha pensado que Hamás estaba neutralizado y se han relajado". Hablamos de una franja muy pequeña, mantiene la experta, en territorio son apenas 24 kilómetros de norte a sur, se traspasa enseguida y la zona de seguridad está muy bien vigilada desde el punto de vista tecnológico. En los últimos tiempos la propia González Isidoro venía advirtiendo que había fallas en la valla que no eran normales. "Hace 2 meses se permitió que 2.000 personas de Gaza pudieran pasar a territorio israelí para trabajar. Hamás cuenta con el apoyo de Líbano porque hay que entender que es el brazo militar de Irán. Una milicia que está armada, financiada y entrenada por Irán", establece.

No hablaría de un fallo de inteligencia. "En Israel hay muchas capas de seguridad que venían advirtiendo desde hacía tiempo de que esto podía pasar: un ataque coordinado entre Gaza, Cisjordania y el norte. Lo que ha fallado es la forma en la que el Gobierno no ha interpretado esa señales se seguridad y no las ha tenido en cuenta en un momento de debilidad y polarización interna que se ha usado como una ventana de oportunidad".

"Esto supone un shock psicológico grande para los israelíes"

Mantiene la experta que esto supone un shock psicológico porque "se cae la sensación de seguridad que existía". "La sociedad civil está en un momento de debilidad porque los bombardeos han sido una pantalla para posibilitar que desde el punto de vista terrestre pudieran atravesar". El ataque se ha producido en plena celebración del Shabat especial que es una fiesta que pone fin a todas las fiestas religiosas que se viven desde el Año Nuevo.

"Esto es un golpe propagandístico muy bien organizado para Hamás que se conforma como el héroe en el mundo islámico radical".