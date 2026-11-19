En una entrevista
“He recibido muchos mensajes de mujeres”: Aleyna Solaker habla de la dura historia de Azra en El secreto
La actriz ha hablado de la difícil situación que vive su personaje en El secreto y ha reconocido que su historia ha llegado a muchas espectadoras. Algunas incluso se han puesto en contacto con ella para contarle que han pasado por experiencias similares.
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Aleyna Solaker interpreta a Azra en El secreto, una mujer que ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles en su matrimonio con Cihan. En una entrevista concedida a MAG Dergi, recogida por Kanal D, la actriz ha hablado de su personaje y de cómo su historia ha conseguido conectar con muchas mujeres.
La intérprete ha reconocido que una de las cosas que más le conmueven de Azra es que, a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue intentando ser una buena persona.
Solaker también ha reflexionado sobre la relación de Azra y Cihan. Aunque desde fuera él puede parecer un marido enamorado y atento, la actriz ha explicado el maltrato psicológico que su personaje sufre. Por eso, considera importante no juzgar una relación únicamente por lo que aparenta.
Pero lo que más le ha marcado ha sido la reacción de las espectadoras. Aleyna ha contado que ha recibido mensajes de mujeres que han pasado por experiencias parecidas a las de Azra, algo que le ha hecho ver hasta qué punto su personaje ha conectado con el público.
Así, la actriz se ha mostrado satisfecha de que esta historia haya servido para dar visibilidad a situaciones que viven muchas mujeres y espera que Azra consiga hacerse más fuerte.
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