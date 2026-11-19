El arroz con carrilleras de cerdo es la propuesta de Karlos Arguiñano en su Cocina abierta, para disfrutar de un plato sabroso que combina dos ingredientes protagonistas de la cocina tradicional.

Con su habitual entusiasmo, el chef presenta esta receta y anima a prepararla en casa. Una combinación de carne y arroz que promete convertirse en una opción irresistible para quienes buscan nuevas ideas para sus comidas.