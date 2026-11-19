Las Batallas Cruzadas de La Voz 2026 llegan con un cambio decisivo: los coaches ya no podrán elegir a sus talents. Después de formar sus equipos, deberán confiar en las votaciones del público para conseguir nuevas plazas en los Directos.

Pablo López y Lola Índigo consideran justo que los espectadores tengan la última palabra, ya que son quienes impulsan las carreras de los artistas. Mika, por su parte, advierte de que todo puede pasar en esta fase. ¿Quiénes acompañarán a Raúl, Irene, Manuela, José, Jhon, Adriana, Carlos y Aura?