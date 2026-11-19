La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha valorado la entrevista de este miércoles, 18 de noviembre, en 'Espejo Público' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su intervención se ha recuperado el fragmento de la conversación en el que Susanna Griso le preguntaba al jefe del Ejecutivo sobre qué tendría que pasar para demitiese.

Al ser preguntada por qué es la rendición de cuentas en política, Aguirre ha sido contundente: "La responsabilidad política es dimitir, por eso era tan buena tu primera pregunta, Susanna". Ha contado Esperanza Aguirre que, aunque le molesta ponerse de ejemplo, cuando metieron a la cárcel a quién había sido su persona de confianza, ella dimitió, "aunque fuese prisión provisional y hoy en día no tenga ninguna condena".

Entre otras cuestiones, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado las declaraciones de Sánchez sobre los insultos: "Dice que a él lo insultan porque Isabel Díaz Ayuso dijo que le gustaba la fruta. No señor, él en la tribuna del Congreso mientras ella no podía contestar, le llamó corrupta. Y no lo ha dicho una vez, lo ha dicho mil veces".

Sobre el debate cara a cara

Aguirre se ha pronunciado sobre la expectativa del debate cara a cara de este 19 de noviembre entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: "Estoy convencida de que una persona honrada, excelente gestor, que ha ganado el anterior debate, con mucha más razón va a ganar este". Sin duda, está convencida de que va a ganar el candidato por el Partido Popular, Feijóo y ha apuntado que hay expertos que consideran que el posdebate es más importante que el propio debate.

Además ha reprochado al jefe del Ejecutivo no haber sido capaz de presentar el programa de lo que hará si continúa gobernando cuatro años más y que no ha hecho otra cosa que gastar el dinero de los españoles: "No ha sido capaz de hacer algo que no sea gastarse nuestro dinero, más de 30.000 millones de euros en algunas de las presuntas compras de voto". También lo ha calificado de "mentiroso": "Puede decir cualquier cosa. Sacará la foto de hace treinta años". Eso sí, ha asegurado que Feijóo no va a mostrar las fotos de Sánchez con "los que están en la cárcel".

"Esto es una vergüenza"

Por su parte la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha querido denunciar las palabras del presidente del Gobierno respecto a lo sucedido con Jon Echeverría: "No es verdad cuando dice que condena el acto". Para ella, lo peor ha sido la falta de protección durante los actos de Guipúzcoa: "Lo más grave para mi es que habiendo pedido Feijóo protección a Marlaska para los actos en Guipúzcoa, Marlaska deriva la petición a la Ertzaintza y contestan que no puede ser". "¿Pero en qué país estamos?", ha reflexionado.

Aguirre ha defendido que es una vergüenza que siendo el Partido Popular "el mayor partido de España, no se le pueda defender" y que "la agresión física no se ha hecho nunca desde la derecha a la izquierda". "Ellos sí", ha añadido. También le han parecido vergonzosas las declaraciones de Puigdemont en las que relataba que se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez para "derrotar a España": "Tiene razón desgraciadamente" ha valorado.

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