La participación de los políticos en programas y espacios alejados de las entrevistas tradicionales ha abierto nuevas vías para conectar con los ciudadanos. En La Mesa, Vicente Vallés ha defendido que los representantes políticos acudan a todo tipo de formatos porque permiten conocer facetas que normalmente quedan fuera de su imagen pública. "Se descubre al personaje en muchos ámbitos en los que habitualmente no los conoces", ha explicado.

Vicente Vallés defiende que los políticos participen en todo tipo de formatos

Preguntado por si teme que los políticos terminen apostando únicamente por espacios en los que no tengan que rendir cuentas de manera tan exigente, Vallés ha descartado esa posibilidad. "No van a poder apostar únicamente por ese tipo de formatos. Inevitablemente van a pasar por todos", ha señalado.

El periodista considera que estos espacios permiten descubrir aspectos que quedan fuera de la imagen que los representantes construyen habitualmente. "Conoces su vida pública, su cara fabricada como político, pero luego hay otras cosas detrás que yo creo que a todo el mundo le interesan", ha explicado. También ha recordado que esta tendencia lleva décadas presente en Estados Unidos.

Susanna Griso recuerda el cambio de estrategia del PP desde las elecciones de 2023

Durante la conversación, Susanna Griso ha recordado que Pedro Sánchez ya apostó por este tipo de formatos durante la campaña electoral de 2023, mientras que Alberto Núñez Feijóo y el PP no lo hicieron. Según ha señalado la presentadora de Espejo Público, los populares se han arrepentido de aquella decisión y han cambiado su estrategia para acercarse a un electorado más joven: "Se les resistía un poco el público más joven, digamos el electorado más joven, y ahora a través de estos formatos yo creo que se lo están trabajando un poquito más".

Vicente Vallés ha añadido que detrás de la estrategia del PP en aquella campaña estaba el objetivo de evitar errores. Aunque los populares ganaron las elecciones, no consiguieron formar Gobierno. Ahora, según su análisis, han optado por asumir más riesgos: "Esta vez han debido decidir que hay que arriesgar y hay que dar pasos". El periodista ha explicado que el partido parece dispuesto a aceptar que pueda cometer algún error a cambio de tener también más oportunidades de acertar.