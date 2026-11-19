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Y AHORA SONSOLES
Tamara Gorro rompe su silencio sobre Cayetano Rivera y aclara qué siente por el torero tras su ruptura
La influencer se ha pronunciado por primera vez sobre el final de su relación con Cayetano Rivera en Y ahora Sonsoles, dejando claro el cariño que sigue sintiendo por él.
Tamara Gorro ha hablado por primera vez de su ruptura con Cayetano Rivera. La influencer ha abordado su situación sentimental en Y ahora Sonsoles y ha compartido sus sentimientos hacia el torero.
Lejos de ocultar el afecto que mantiene por él, Tamara ha sido contundente al referirse a su expareja: "Quiero mucho a Cayetano, le adoro". Unas palabras con las que ha dejado claro que el cariño continúa presente a pesar del final de su relación.