Tamara Gorro ha hablado por primera vez de su ruptura con Cayetano Rivera. La influencer ha abordado su situación sentimental en Y ahora Sonsoles y ha compartido sus sentimientos hacia el torero.

Lejos de ocultar el afecto que mantiene por él, Tamara ha sido contundente al referirse a su expareja: "Quiero mucho a Cayetano, le adoro". Unas palabras con las que ha dejado claro que el cariño continúa presente a pesar del final de su relación.