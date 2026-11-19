Petición de espectadora
Receta de potaje santo de Agüimes, el homenaje de Karlos Arguiñano a las Palmas de Gran Canaria
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta a petición de María Caballero, una seguidora de las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de este potaje santo de Agüimes lleno de sabor y tradición.
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Un plato ideal para combatir el frío estos días, desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos preparado este contundente plato a petición de una espectadora desde las Palmas de Gran Canaria. ¡Rico y con mucho fundamento!
Ingredientes (4 p.):
- 300 g de garbanzos
- 600 g de calabaza
- 3 patatas medianas
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 3 dientes de ajo
- 100 ml de salsa de tomate
- 1 manzana
- 20-30 g de pasas de Corinto
- 2 ramas de canela
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Pon los garbanzos a remojo de víspera.
A la hora de cocinarlos, calienta en la olla rápida abundante agua (1,5 l aproximadamente). Introduce los garbanzos y sazona. Cierra la olla y cocínalos durante 15 minutos a partir de que salga el vapor.
Para el sofrito, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica finamente los ajos, la cebolla y el pimiento verde y ponlos a pochar en la cazuela con una pizca de sal durante 6-8 minutos. Incorpora la salsa de tomate y remueve bien. Pela y casca las patatas y agrégalas. Agrega la manzana pelada y troceada. Pela la calabaza, córtala en cubos y añádela. Introduce las ramas de canela y las pasas. Mezcla bien y cocina el conjunto durante 5 minutos aproximadamente.
Abre la olla y comprueba que los garbanzos están cocidos. Incorpora el sofrito. Cierra la olla y cocina el guiso durante 5 minutos más (a partir de que salga el vapor). Abre la olla y dale un meneo para que coja cuerpo.
Sirve el guiso en platos hondos y decora con perejil.
Consejo:
Deja que la calabaza se deshaga parcialmente durante la cocción para darle consistencia y melosidad al caldo.
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