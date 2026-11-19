Un plato ideal para combatir el frío estos días, desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano hemos preparado este contundente plato a petición de una espectadora desde las Palmas de Gran Canaria. ¡Rico y con mucho fundamento!

Ingredientes (4 p.):

300 g de garbanzos

600 g de calabaza

3 patatas medianas

1 cebolla

1 pimiento verde

3 dientes de ajo

100 ml de salsa de tomate

1 manzana

20-30 g de pasas de Corinto

2 ramas de canela

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Pon los garbanzos a remojo de víspera.

A la hora de cocinarlos, calienta en la olla rápida abundante agua (1,5 l aproximadamente). Introduce los garbanzos y sazona. Cierra la olla y cocínalos durante 15 minutos a partir de que salga el vapor.

Para el sofrito, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica finamente los ajos, la cebolla y el pimiento verde y ponlos a pochar en la cazuela con una pizca de sal durante 6-8 minutos. Incorpora la salsa de tomate y remueve bien. Pela y casca las patatas y agrégalas. Agrega la manzana pelada y troceada. Pela la calabaza, córtala en cubos y añádela. Introduce las ramas de canela y las pasas. Mezcla bien y cocina el conjunto durante 5 minutos aproximadamente.

Prepara el sofrito | antena3.com

Abre la olla y comprueba que los garbanzos están cocidos. Incorpora el sofrito. Cierra la olla y cocina el guiso durante 5 minutos más (a partir de que salga el vapor). Abre la olla y dale un meneo para que coja cuerpo.

Incorpora el sofrito a la olla | antena3.com

Sirve el guiso en platos hondos y decora con perejil.

Consejo:

Deja que la calabaza se deshaga parcialmente durante la cocción para darle consistencia y melosidad al caldo.