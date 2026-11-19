Séptimo día de campaña y jornada del esperado debate 'cara a cara' entre los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) a las elecciones generales del 29 de noviembre. Los socialistas defienden que su líder llega con respuestas para todo y con la intención de movilizar a los suyos. Por su parte, el PP indica que su líder conjugará el sentido de Estado con un examen exigente al presidente del Gobierno. Podrán seguir esta cita electoral en Antena 3, con un especial informativo a partir de las 21:00 horas, y un post-debate para analizarlo.

El resto de candidatos continuarán hoy con la campaña, Santiago Abascal en Gijón y Ada Colau en Valencia. La candidata de Frente Amplio participará con otros miembros de las listas en un encuentro con colectivos en defensa del derecho a la vivienda en Benetússer y lo hará tras reunirse con asociaciones de víctimas de la dana en Catarroja.

Último día para solicitar el voto por correo

Además, hoy es el último día para solicitar el voto por correo. La solicitud puede hacerse de manera presencial en una oficina de Correos o por vía telemática con certificado digital o DNI electrónico. La regla general es que la solicitud presencial debe realizarla el propio elector. No obstante, existe una excepción para quienes no puedan desplazarse por enfermedad o incapacidad. En estos casos, otra persona puede efectuar la solicitud en su nombre siempre que exista una certificación médica oficial y una autorización notarial o consular.

Recuerda que aquí puedes seguir en directo la última hora de las elecciones generales.