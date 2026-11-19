Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Todo listo para el único 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por el 29N
Sigue aquí en directo online la última hora de las elecciones generales en el séptimo día de campaña y jornada en la que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantendrán el esperado debate 'cara a cara'.
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Séptimo día de campaña y jornada del esperado debate 'cara a cara' entre los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) a las elecciones generales del 29 de noviembre. Los socialistas defienden que su líder llega con respuestas para todo y con la intención de movilizar a los suyos. Por su parte, el PP indica que su líder conjugará el sentido de Estado con un examen exigente al presidente del Gobierno. Podrán seguir esta cita electoral en Antena 3, con un especial informativo a partir de las 21:00 horas, y un post-debate para analizarlo.
El resto de candidatos continuarán hoy con la campaña, Santiago Abascal en Gijón y Ada Colau en Valencia. La candidata de Frente Amplio participará con otros miembros de las listas en un encuentro con colectivos en defensa del derecho a la vivienda en Benetússer y lo hará tras reunirse con asociaciones de víctimas de la dana en Catarroja.
Último día para solicitar el voto por correo
Además, hoy es el último día para solicitar el voto por correo. La solicitud puede hacerse de manera presencial en una oficina de Correos o por vía telemática con certificado digital o DNI electrónico. La regla general es que la solicitud presencial debe realizarla el propio elector. No obstante, existe una excepción para quienes no puedan desplazarse por enfermedad o incapacidad. En estos casos, otra persona puede efectuar la solicitud en su nombre siempre que exista una certificación médica oficial y una autorización notarial o consular.
Recuerda que aquí puedes seguir en directo la última hora de las elecciones generales.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez y Feijóo se enfrentan en un debate cara a cara marcado por la vivienda, la economía y la corrupción
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y aspirante a sucederle tras las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán hoy en un debate cara a cara marcado por la vivienda, la economía y la corrupción.
Sánchez reivindicará sus ocho años de políticas progresistas y Feijóo ofrecerá su perfil gestor como alternativa, según avanzan diversas fuentes a Servimedia.
Esta previsto que el encuentro comience a las 22:00 horas en la Academia de Televisión y estará moderado por la periodista María Casado. Durará aproximadamente dos horas y se dividirá en cinco bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la Corrupción y Regeneración Democrática; y Migración y Política Exterior.
Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará, según lo acordado en el sorteo.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo
Aquellos ciudadanos que quieran votar por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre podrán solicitarlo hasta hoy, diez días antes de la cita con las urnas.
La fecha máxima para depositar la papeleta finaliza el miércoles 25 de noviembre. Según informó Correos, hasta hoy inclusive puede solicitarse el Certificado de inscripción en el Censo Electoral, que es el requisito "imprescindible" para poder emitir el voto por correspondencia. Este aún puede solicitarse por vía telemática a través de la web 'www.correos.es' o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.
En el caso de hacerlo 'online', los interesados deberán acreditar su identidad mediante firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).
Última hora de las elecciones generales, en directo: Ignacio Garriga (Vox) responde a Álvarez de Toledo (PP) que la "identidad catalana no es exclusiva"
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha replicado a la número 2 del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que la "identidad catalana no es exclusiva" y la ha definido como una forma de ser español, después de que la popular haya reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, la defensa de la identidad catalana.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Irene Montero culpa a la inacción del Gobierno del alza de la derecha y que vea la Moncloa como "guinda del pastel"
La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de no haber hecho nada durante la legislatura para quitar el poder a la derecha y que parezca ahora que la posibilidad de ganar el Gobierno, como indican las encuestas, vaya ser la "guinda del pastel".
También ha defendido las medidas de intervención de mercado y bajar por ley el precio del alquiler que no van a frenar ningún discurso de "asustaviejas" y ha recalcado que el aumento de gasto militar durante esta legislatura, que estima en 36.000 millones, no es comparable en absoluto con el que hubo cuando su formación estuvo en el Ejecutivo.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Agenda de otros candidatos
Los otros candidatos continúan hoy con la campaña, Santiago Abascal en Gijón y Ada Colau en Valencia. La candidata de Frente Amplio participará con otros miembros de las listas en un encuentro con colectivos en defensa del derecho a la vivienda en Benetússer y lo hará tras reunirse con asociaciones de víctimas de la dana en Catarroja.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Así fue el último cara a cara entre Sánchez y Feijóo
El último 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue en Atresmedia. Fue el único debate a dos de los candidatos a las elecciones generales de 2023. Desde entonces han pasado ya tres y fue un debate muy tenso. 13 días después de esa cita se abrían las urnas en unos comicios que ganó el PP, pero que al no ser capaz de formar Gobierno permitió que los socialistas sí consiguieran los apoyos necesarios para gobernar.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Puigdemont dice que se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez
Puigdemont entra en campaña y en una entrevista con El Mundo asegura que se aprovechó de la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para derrotar a España". "De alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España". Asegura que con Sánchez "jamás" ha tenido un contacto directo, ni por teléfono ni en persona, desde que está en el extranjero. Y añade: "Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Hoy finaliza el plazo para pedir el voto por correo
Hoy se cierra el plazo para solicitar el voto por correo. La solicitud puede hacerse presencialmente en una oficina de Correos o por vía telemática con certificado digital o DNI electrónico. La regla general es que la solicitud presencial debe realizarla el propio elector. No obstante, existe una excepción para quienes no puedan desplazarse por enfermedad o incapacidad. En estos casos, otra persona puede efectuar la solicitud en su nombre siempre que exista una certificación médica oficial y una autorización notarial o consular.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sigue en Antena 3 el 'cara a cara'
Recuerden que podrán seguir el 'cara a cara' aquí en Antena 3, con un especial informativo a partir de las 21:00 horas, y un post-debate para analizarlo.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Así preparan los candidatos el debate 'cara a cara'
Los socialistas aseguran que su líder llega con respuestas para todo y con la intención de movilizar a los suyos, mientras que desde el PP se indica que su líder conjugará el sentido de Estado con un examen exigente al presidente del Gobierno. Feijóo prepara este debate desde Génova y Sánchez desde Moncloa, ambos han vaciado sus agendas y según hemos podido saber los dos están deseando debatir. Habrá cinco bloques de 16 minutos cada uno, 8 para cada uno. Todo detalle está calculado milimétricamente. No tendrán móviles ni ningún dispositivo electrónico, tampoco durante la pausa. Habrá una de 3 minutos en la que solo podrán hablar con uno de sus asesores.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Día del único cara a cara de la campaña
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Séptimo día de campaña y día en el que va a tener lugar el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se trata de un evento de gran magnitud con más de 200 personas acreditadas para el ya está todo preparado. Lo último en llegar ha sido la mesa, de 2,5 metros. La puesta en escena se ha decidido por sorteo, el candidato popular se sentará a la derecha y abrirá el debate mientras que Pedro Sánchez situado a la izquierda tendrá la última palabra.
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