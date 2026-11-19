Las Batallas Cruzadas de La Voz llegan este viernes con las últimas plazas para los Directos en juego. Pero antes de que comience la competición, Lola Índigo y Pablo López protagonizarán uno de los momentos musicales más especiales de la noche.

Los dos coaches unirán sus voces para interpretar ‘Casi siempre’, una canción que forma parte de El cuatro, el nuevo disco de Pablo López, y que presentarán juntos por primera vez en televisión.

Una actuación llena de sensibilidad en la que Lola y Pablo demostrarán su conexión musical y nos regalarán un momento muy especial antes de enfrentarse a las decisiones más complicadas de las Batallas Cruzadas.

¡Disfruta de este avance exclusivo y no te pierdas las Batallas Cruzadas de La Voz este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y atresplayer!