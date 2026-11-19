Albert Rivera se ha mostrado especialmente contundente al valorar las declaraciones de Carles Puigdemont, que ha roto su silencio para reconocer que Junts aprovechó la ambición de Pedro Sánchez para alcanzar sus objetivos políticos. El exlíder de Ciudadanos asegura que las palabras del expresident no le sorprenden, pero admite que escucharlas de su propia boca resulta especialmente grave.

"Es una traición al Estado de derecho, a lo que la justicia ha dictaminado, a los jueces, a la Policía y a todo el mundo que ha trabajado para perseguir delitos", ha afirmado Rivera. A su juicio, Sánchez ha sido capaz de poner en jaque el Estado de derecho y ceder ante quienes protagonizaron el desafío independentista en Cataluña.

Albert Rivera cuestiona la amnistía

Rivera también ha cuestionado el sentido de la amnistía, al considerar que no responde a un ejercicio de reconciliación, sino al precio que Sánchez tuvo que pagar para conseguir los siete votos de Junts que necesitaba para su investidura. "Si no hay perdón, ni arrepentimiento, ni lealtad con la Constitución ni con España, no tiene ningún sentido", ha señalado.

El expolítico ha ido más allá al asegurar que Sánchez se ha convertido en "el presidente soñado por cualquiera que quiere destruir España", en referencia a las propias palabras de Puigdemont. Además, ha expresado su preocupación por la falta de reacción de una parte de la sociedad ante lo que considera una deriva política marcada por el intercambio de apoyos a cambio de permanecer en el poder.

Por último, Rivera ha defendido que el debate político trasciende las diferencias entre izquierda y derecha: "Nos estamos jugando la moral pública", ha advertido, antes de lanzar una reflexión sobre el precio de gobernar: "Si a mí me ofrecen ser presidente del Gobierno a cambio de reventar el Estado de derecho o las sentencias judiciales, no sería presidente".

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