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La ruleta de la suerte vuelve a hacer historia esta temporada como líder absoluto de su franja

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure encadena una temporada más como el programa más visto y líder indiscutible de su franja.

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La ruleta de la suerte continúa haciendo historia y reafirma su liderazgo absoluto en la televisión española. El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure encadena una temporada más como el programa más visto y líder indiscutible de su franja.

Con un 21,6% de cuota de pantalla y1,5 millones de espectadores, La ruleta de la suerte supera en 9,3 puntos a su inmediato competidor.

La ruleta de la suerte ha alcanzado ya 73 meses consecutivos de liderazgo con la segunda mayor distancia sobre su rival privado en un mes de mayo, +12,4 puntos y su mejor cuota mensual del año. Cada día, 3,1 millones de espectadores únicos siguen el programa, que también lidera en el fin de semana (18% y +1,2 M).

Además, en su versión de prime time, La ruleta de la suerte noche crece 1,4 puntos en su segunda temporada (11,2% y 1,1MM).

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte

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