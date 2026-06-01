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Pasapalabra firma su mejor temporada en tres años y se consolida como el concurso más visto

El programa presentado por Roberto Leal consigue unos datos impresionantes con 1,8 millones de espectadores de media diaria y 19,8% de cuota.

Pasapalabra firma su mejor temporada en tres años y se consolida como el concurso más visto

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Alberto Mendo
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Pasapalabra sigue imparable y vuelve a ser el concurso más visto de la TV. Los datos hablan por sí sólo: 1,8 millones de espectadores de media diaria y 19,8% de cuota. De esta forma, lidera de forma incontestable su franja con su mejor dato de las tres últimas temporadas y refuerza su condición de fenómeno diario.

El programa presentado por Roberto Leal volvió a situarse en mayo en lo más alto del ranking de entretenimiento: fue de nuevo líder absoluto (18,8% y 1,6 M), +8,7 puntos sobre su principal competidor y +7,4 sobre la cadena pública. Además, consiguió en la mayoría de las tardes el ‘minuto de oro’, con más de 3,1 millones de espectadores únicos.

Quinta temporada de liderazgo de Atresmedia

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

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