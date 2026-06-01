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Cocina abierta de Karlos Arguiñano, líder de su franja una temporada más

El programa de Karlos Arguiñano continúa cosechando éxitos una temporada más y lidera su franja con un 16,8% de cuota de pantalla.

Karlos Arguiñano

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Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa conquistando cada día a muchos hogares españoles. Esta temporada, el programa de Arguiñano consolida su liderazgo con un 16,8% de cuota de pantalla en su franja.

Este mayo, Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha alcanzado 50 meses de liderazgo consecutivo con la mayor ventaja sobre su directo competidor en este mismo mes +7,9 puntos, además de su mejor mes del año.

El programa de Karlos Arguiñano supera cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos.

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

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