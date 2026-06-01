"Sánchez se ve como un ser excepcional": el síndrome de Hubris, según el psiquiatra José Carlos Fuertes

¿Será Sánchez capaz de resistir en Moncloa? ¿se siente intocable? ¿Sánchez es el claro ejemplo del Síndrome de Hubris? Estas preguntas nos las responde el doctor José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, que en 'Espejo público' analiza los rasgos psicológicos que definen a Pedro Sánchez.

El síndrome de Hubris, es un síndrome que se caracteriza por tener un ego desmedido y una visión desmesurada de la realidad¿Tiene Pedro Sánchez este síndrome?el psiquiatra José Carlos Fuertes cree que Sánchez "tiene características del síndrome de Hubris, que no es un síndrome médico, es decir, no debemos etiquetarlo como una patología ni como una alteración mental". Y añade que "Sánchez se ve como un ser excepcional", algo que para el doctor Fuertes "no admite ninguna duda porque él tiene la intuición, la percepción interna, de que está por encima de los datos y de los asesores y de todas las interpretaciones que se puedan hacer".

Desde el análisis psicológico el Dr. Fuertes ve al presidente del Gobierno "con ese convencimiento de ser excepcional y de que la historia seguro que le acabará justificando todas sus chances y todos sus cambios" y recalca que "estoy de acuerdo con mi amigo José Cabrera en que hay aspectos psicodinámicos" que se explicados de forma coloquial lo que vendrían a decir es que Sánchez tiene "una autoestima muy alta, que está en la verdad absoluta y, por tanto, yo voy, de alguna manera, a imponer mis criterios a todos los demás". De ahí, añade, "la ausencia de autocrítica".

El perfil de Julio Martínez

Otro de los protagonistas estos días es el empresario Julio Martínez, el amigo del expresidente Zapatero, que públicamente ha utilizado su situación psicológica de depresión para no comparecer en el Senado cuando se le llamó en la Comisión Koldo. Según el doctor José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, "Julito" como así le llaman en su círculo de amigos "es justo la cara opuesta a la moneda" al presidente Pedro Sánchez. Poniendo la lupa en el señor Martínez , el doctor Fuertes, "tiene aparentemente una emocionalidad muy grande, él mismo ha confesado que está deprimido y si realmente lo está en esas circunstancias, tomar declaración a una persona deprimida y angustiada, le puede llegar a no solo a comprometer, sino a decir cosas que le puedan perjudicar a él mismo".

El síndrome de Hubris

El síndrome de Hubris es un patrón de comportamiento que puede aparecer en personas que acumulan mucho poder durante un tiempo prolongado. No se considera una enfermedad mental en sí misma. Más bien se describe como una deformación del juicio asociada al poder. Algunas personas son más vulnerables que otras, especialmente si ya tenían rasgos narcisistas o un entorno que no les pone límites.

Las características de las personas que lo padecen pueden ser:

Creer que sus opiniones son prácticamente infalibles .

. Mostrar una confianza exagerada en su propio criterio.

en su propio criterio. Despreciar consejos , críticas o advertencias.

, críticas o advertencias. Tomar decisiones cada vez más arriesgadas .

. Sentirse por encima de las normas que aplican a los demás.

que aplican a los demás. Identificar sus intereses personales con los de una organización , un país o una empresa.

, un país o una empresa. Perder contacto con la realidad cotidiana y rodearse de personas que le dan siempre la razón.

La palabra hubris viene del griego antiguo y significa algo parecido a desmesura, arrogancia o soberbia excesiva. Una frase que resume bien la idea es: "El poder no siempre corrompe, pero puede convencer a algunas personas de que son mucho más sabias de lo que realmente son".

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