La Voz y La Voz Kids revalidan su liderazgo en Antena 3 y mantienen el éxito de la pasada temporada

La Voz y La Voz Kids siguen demostrando su fortaleza entre la audiencia. Ambos formatos musicales han vuelto a liderar sus respectivas noches en esta séptima edición en Antena 3, manteniendo los excelentes resultados cosechados la temporada pasada y reafirmando el respaldo del público.

En la noche de los viernes, La Voz se consolida como la opción favorita de los espectadores con una media del 13,5% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores. El talent show continúa destacando por sus emocionantes actuaciones, las decisiones de los coaches y el alto nivel de los talents que participan en esta edición.

Por su parte, La Voz Kids lidera las noches de los sábados con un 13,1% de cuota y 1,1 millones de espectadores de media. La versión infantil del formato sigue conquistando a la audiencia gracias al talento de los jóvenes artistas y a los momentos de emoción que se viven en cada gala, manteniéndose como uno de los grandes éxitos del prime time televisivo.

El capitán en América renueva su liderazgo con una nueva aventura en Japón

El espacio protagonizado por Joaquín Sánchez y su familia continúa conquistando a la audiencia en su nueva temporada. En esta ocasión, El capitán emprende un viaje a Japón junto a los suyos, una experiencia llena de descubrimientos, anécdotas y momentos inolvidables que le permite renovar su liderazgo con una media del 11,5% de cuota de pantalla y 785.000 espectadores.

El 1% se despide de su segunda temporada liderando la noche de los miércoles

El concurso presentado por Arturo Valls ha cerrado su segunda temporada manteniendo el favor del público. Con un 12,6% de cuota de pantalla y 885.000 espectadores de media, El 1% vuelve a liderar la noche de los miércoles gracias a su innovadora mecánica y a los sorprendentes retos mentales que ponen a prueba a los concursantes.

El Desafío revalida su liderazgo en su sexta temporada

El Desafío continúa siendo una de las grandes apuestas de entretenimiento de Antena 3. En su sexta temporada, el programa vuelve a imponerse en la noche de los viernes con un 14,3% de cuota y 1,2 millones de espectadores. Los espectaculares retos, el nivel de exigencia de las pruebas y la implicación de los concursantes han convertido una vez más al formato en una de las ofertas más seguidas del prime time.

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

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