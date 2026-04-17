Un politólogo advierte sobre el acuerdo en Extremadura: "Vox promete hacer lo que dice, pero no habla de la letra pequeña"

El Partido Popular y Vox han cerrado este jueves un pacto para formar gobierno en Extremadura que ha permitido, tras meses de negociaciones, la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta y la entrada directa de Vox en el Gobierno extremeño.

El acuerdo, suscrito por ambas formaciones, consta de 61 puntos y 74 medidas, entre ellas destacan las que abarcan ámbitos como: sanidad, ayudas, migración y agricultura.

Rubén Cuellar, doctor en Ciencias Políticas y extremeño, hace una lectura analítica del acuerdo y nos explica a los micrófonos de 'Espejo Público' una cuestión que ha abierto debate tras la confirmación del pacto: ¿Qué partido ha salido ganando?

¿Quién cede y quién gana?

El politólogo afirma que es complejo extraer unas conclusiones firmes, ya que apunta que Vox es cierto que introduce muchas de sus medidas, pero los populares, en términos de gestión y de presupuesto, ha logrado una "victoria del reparto programático".

El documento no apunta a cuestiones de género ni LGTBI, que eran una clara línea roja para María Guardiola y eje de su discurso político, esto Rubén no lo traduce como una victoria directa del PP, habla, de que en este marco, Vox también podría considerarse ganador. "La omisión de este lenguaje muestra una cesión neutral ideológica del PP en el pacto", explica.

¿Anticonstitucional?

Entre los puntos firmados se incluye la prioridad a los nacionales en ayudas, algo que despierta desconcierto por el posible entendimiento anticonstitucional que puede llegar a suponer. En este sentido, tal y como explica Cuellar, "habría que ver como se redacta porque, en función de ello, la justicia lo podría contemplar como algo que va en contra de la Constitución".

De hecho, hablando de esta redacción, el politólogo invitado, que califica el uso de las palabras como "curioso", expone que ambos partidos "se han cuidado de usar determinadas palabras para no mencionar una ejecución directa". Ante esto, pone un ejemplo, "cuando hablan de los menores hablan de poner trabas", no de una imposición.

Es por ello que subraya que habrá que esperar a la aprobación de estas medidas "para ver como entran en acción las medidas judiciales", en caso de que sean pertinentes.

Migración en Extremadura

Susanna Griso ha transmitido las dudas despertadas ante la necesidad de las medidas en cuanto a lo que migración se refiere, ya que, tal y como muestran datos del INE, Extremadura es la comunidad autónoma con menor población de extranjeros.

"Los porcentajes mas altos, no son los que Vox consideran problemáticos", dice Pilar Rodríguez de Los Santos refiriéndose a la Comunidad Valenciana y a Baleares que lideran el ranking. "No son los del Magreb", puntualiza.

Cuellar, como experto político, y en respuesta a la duda generada, hace un análisis del votante de Vox que, según explica: "se guía por unas ideologías generales del partido", entre las que los criterios migratorios están muy presentes.

"Vox intenta imponer una agenda nacional en un contexto autonómico", puntualiza sobre el partido en respuesta a lo comentado sobre el perfil de quienes lo votan. A esto añade que un lema del partido es: "Vamos a hacer lo que os prometimos". "Eso dicen, pero luego en la letra pequeña vemos una articulación verbal que se admite, de una manera velada, que hay una serie de limitaciones propias del pacto competencial propio de nuestro país", concluye.

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