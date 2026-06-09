El grito desesperado de Ceci por la situación de su hermano, incomprensiblemente en prisión: "Literalmente se está muriendo"

Pedro María Aliseda Cerrato, de 44 años, cumple condena en la prisión de Botafuegos, Algeciras, por un delito económico no violento. Sin embargo, su situación actual está marcada por un grave deterioro de salud que, según denuncia tanto él como su familia, hace incompatible su permanencia en el centro penitenciario.

El interno padece obesidad supermórbida y ha alcanzado un peso aproximado de 301 kilos, lo que le impide desenvolverse con normalidad y le obliga a depender de ayuda constante para las actividades más básicas de la vida cotidiana. A esta situación se suman otras patologías como insuficiencia respiratoria, hipertensión arterial y síndrome de Asperger, además de la necesidad de oxigenoterapia durante gran parte del día.

Según informes médicos recogidos en su historial, su estado de salud se ha ido agravando desde su ingreso en prisión, cuando pesaba en torno a 180 kilos. A lo largo de este tiempo ha sufrido caídas, infecciones recurrentes y diversas complicaciones que han limitado aún más su movilidad y su autonomía.

"Mi hermano no puede mantener una charla con sus compañeros"

Su hermana, Cecilia, nos ha asegurado a Espejo Público que el deterioro físico de Pedro se ha acelerado dentro del centropenitenciario. Según su testimonio, en algunos momentos el interno ha llegado a necesitar ayuda de otros presos debido a la falta de personal sanitario suficiente, lo que refleja —según la familia— la precariedad de la atención médica en prisión.

Un informe pericial reciente apunta a que su situación requeriría un entorno sanitario altamente especializado, ya sea en un centro hospitalario, residencial o incluso con atención paliativa adaptada, ya que el sistema penitenciario no dispone de los recursos necesarios para atender un caso de esta complejidad.

"Mi hermano literalmente se está muriendo en prisión"

La familia del interno denuncia que lleva meses solicitando una solución sin recibir respuesta efectiva por parte de la Administración. Además, sostienen que la situación vulnera derechos fundamentales, al no garantizarse una asistencia médica adecuada ni condiciones compatibles con la dignidad humana.

Pedro ha dirigido varios escritos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los que insiste en que su estado actual le sitúa en una situación de "supervivencia clínica", marcada por el sufrimiento constante y la dependencia total para cualquier actividad básica. Su entorno familiar reclama una intervención urgente y subraya que no se trata de recibir ningún privilegio, sino de una cuestión humanitaria que requiere una respuesta inmediata para evitar un desenlace irreversible.

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