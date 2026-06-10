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Pasión, música y anécdotas: Malú estará hoy en El Hormiguero

La artista madrileña regresa al plató de Pablo Motos para compartir las últimas novedades de su carrera musical y repasar sus momentos más icónicos sobre los escenarios.

Malú

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El Hormiguero se prepara para una noche repleta de talento y emoción con la visita de Malú. Una de las voces más potentes y queridas de la música en español regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre la gran acogida de sus últimos directos y desvelar los detalles de sus próximos proyectos profesionales.

Durante la entrevista, la cantante compartirá cómo está viviendo esta etapa actual en la carretera, la conexión tan especial que mantiene con sus seguidores tras más de dos décadas de trayectoria y algunas de las anécdotas más divertidas de su día a día. Además de la música, habrá tiempo para disfrutar de una charla sincera y distendida donde la artista mostrará su lado más cercano.

Sobre ella:

Con una carrera musical impecable, Malú se ha consolidado como una de las artistas femeninas más importantes e influyentes del pop español. Desde su arrollador debut con 'Aprendiz', ha encadenado innumerables éxitos, discos de platino y giras multitudinarias que la avalan como una auténtica indiscutible de nuestra industria. Su fuerza en el escenario y su carisma la convierten, además, en una invitada de lujo que siempre asegura grandes momentos televisivos.

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