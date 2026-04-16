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PP y Vox sellan un acuerdo en Extremadura para investir a Guardiola

Ambas formaciones alcanzan un pacto tras semanas de negociación y evitan una repetición electoral.

Mar&iacute;a Guardiola, l&iacute;der del PP en Extremadura

María Guardiola, líder del PP en ExtremaduraEFE

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El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Extremadura que permitirá la investidura de María Guardiola como presidenta de la comunidad. El entendimiento llega tras varias semanas de negociaciones y después de un intento fallido de investidura el pasado mes de marzo.

Fuentes del PP han confirmado que el pacto se ha alcanzado este jueves, a pocos días de que expirara el plazo legal para conformar gobierno. La fecha límite estaba fijada en el 4 de mayo, momento a partir del cual se habría producido la disolución automática del Parlamento autonómico y la convocatoria de nuevas elecciones.

Las conversaciones entre ambas formaciones se han intensificado en los últimos días con el objetivo de desbloquear la situación institucional. El acuerdo evita así un nuevo proceso electoral en la comunidad.

La investidura de María Guardiola, hasta ahora presidenta en funciones, queda asegurada tras este entendimiento entre PP y Vox, que permite conformar un nuevo Ejecutivo autonómico.

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