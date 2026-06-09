Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Daniel Diges tras cantarle al papa León XIV

Daniel Diges es una de las voces por excelencia de nuestro país. El madrileño se ha labrado una larga trayectoria en los mejores musicales de España, pero también le hemos podido ver en la pequeña pantalla o representando a nuestro país en Eurovisión.

El cantante, que tiene una relación muy especial con Dios, ha sido uno de los elegidos para cantar ante el papa León XIV en su visita en Madrid. Junto a Diana Navarro y David Bustamante, interpretó 'Alza la mirada', el himno de la visita del pontífice en España.

Hoy, recibimos a Daniel Diges tras vivir uno de los momentos más especiales de su vida. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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