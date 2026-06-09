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Detenido en Cádiz un hombre por posesión de pornografía infantil con bebés

Muchas de las imágenes y vídeos encontrados en los ordenadores del detenido tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza.

Detenido en Cádiz un hombre por posesión de pornografía infantil con bebés

Detenido en Cádiz un hombre por posesión de pornografía infantil con bebés | Guardia Civil

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Elena Álvarez
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido en Puerto Real en Cádiz a un hombre de 39 años por un presunto delito de posesión de material pornográfico infantil. El detenido almacenaba y compartía gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés. En total, se han hallado más de 500 archivos de este contenido pornográfico en sus ordenadores, casi cuatro terabytes de información que están siendo analizados por expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.

La operación, bautizada como “Blackup”, se inició el pasado mes de abril, inmediatamente después de que los agentes localizaran varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento. Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.

Intervenidas varias cámaras de grabación

Los agentes tras la comprobación inequívoca de la existencia de este ilícito penal continuaron con las pesquisas para finalmente ubicar al supuesto autor en localidad de Puerto Real en Cádiz. Fue el pasado día 28 de mayo cuando se detuvo a este hombre de 39 años por un delito de posesión de material pornográfico de menores. También, se registró el domicilio de esta persona, donde se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que, actualmente, se hallan en dependencias oficiales para su análisis. En el registro se ha intervenido numeroso material informático, entre ellos tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.

Los agentes, para determinar tanto la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo como averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido, están volcando y analizando todo el material informático incautado.

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