En El Hormiguero
Jon Kortajarena desvela el secreto de su sex appeal: "Se ha convertido en una tradición"
El actor ha desvelado que, por contrato, la única persona a la que le permite cortarle el pelo es a su propia madre.
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Teresa Riott y Jon Kortajarena han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una entrevista marcada por la complicidad y la naturalidad. Ambos han hablado de sus proyectos y han dejado momentos cercanos y muy espontáneos.
En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer una de las cláusulas más peculiares en el contrato de Jon. Según ha desvelado el propio invitado, siempre firma que la única persona que le puede cortar el pelo es su madre.
El modelo y actor ha reconocido que siempre ha sido ella su estilista y y que ya se ha convertido en una "tradición". Además, asegura que también le sirve para poder verla más ya que viaja mucho por trabajo. ¡Imperdible!
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