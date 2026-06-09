"¡Es magia!": Teresa Riott y Jon Kortajarena, boquiabiertos con el experimento de Marron

Teresa Riott y JonKortajarena han pisado juntos el plató de El Hormiguero con carisma y cercanía. Entre risas y confidencias, han protagonizado una charla dinámica y muy entretenida.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que ha llegado dispuesto a asombrar con una explicación tan visual como increíble de cómo funciona la fibra óptica.

Mediante un centenar de pajitas unidas entre sí, el equipo de ciencia ha asombrado a los invitados que, tal y como han dicho, parecía magia. ¡No te lo puedes perder!

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