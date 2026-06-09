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UN DÍA PARA EL RECUERDO

David Bustamante se emociona al cantar ante el Papa León XIV: "Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre"

David Bustamante ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera profesional. Veinticinco años después de darse a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, el cantante ha sido uno de los elegidos para actuar ante el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu.

David Bustamante

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

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José María
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David Bustamante ha cantando ante más de 70.000 personas y tras participar en la interpretación de Alza la mirada junto a Diana Navarro y Daniel Diges, David volvió a convertirse en protagonista al cerrar el acto con una versión del Himno de la alegría. Un momento muy especial ya que fue encargado de cerrar el multitudinario acto celebrado en el Santiago Bernabéu con la visita a Madrid del Papa León XIV.

Acompañados por decenas de bailarines vestidos con los colores del Vaticano, el blanco y el amarillo, el cantante ha protagonizado uno de los momentos más destacados del evento. Una actuación que ha sido recibida con una gran ovación por parte del público.

David Bustamante cantando para el Papa León XIV
David Bustamante cantando para el Papa León XIV | Europa Press

Aunque tras el evento no ha tenido ocasión de atender a los medios, David sí ha querido compartir sus emoción con sus seguidores pocas horas después de abandonar el estadio. Todavía visiblemente emocionado, el cantante ha confesado que se trata de una experiencia inolvidable.

"Muchísimas gracias Madrid por el cariño. Ha sido muy especial cantar delante del Papa en el Bernabéu... ¡Guau! Sigo emocionado. Muchos besos", ha expresado a través de sus redes sociales. Además, el artista ha reconocido que este momento ocupará un lugar muy especial dentro de el: "Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre".

Un momento único que, tal y como él mismo ha reconocido, guardará para siempre entre los recuerdos más importantes de su trayectoria.

David Bustamante después de su actuación para el Papa en el Santiago Bernabéu
David Bustamante después de su actuación para el Papa en el Santiago Bernabéu | Instagram

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