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Los cinco momentos que han conquistado a los fans de La Voz Kids en la quinta noche de Audiciones
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La quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha sido una de las más emocionantes de la edición. Con los equipos prácticamente completos, los coaches han tenido que tomar decisiones muy difíciles en una gala marcada por los nervios, las segundas oportunidades y actuaciones capaces de emocionar desde el primer acorde.
Orozco ha conseguido hace historia tras cerrar el equipo a falta de una noche de Audiciones a ciegas. Además de grandes voces, la noche nos ha regalado algunos de esos momentos que nunca olvidaremos.
Desde talents que han cumplido sus sueños hasta reencuentros inesperados y actuaciones que han provocado auténticas ovaciones. Estos son algunos de los momentos que han marcado la gala... ¡Vota por tu favorito!
Quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids
- 1
Orozco completa su equipo con Mariam
Antonio Orozco se convirtió en el primer coach de la edición en cerrar oficialmente su equipo. La encargada de completar sus 14 plazas fue Mariam, que sorprendió a todos con una espectacular versión de Mariah Carey y terminó eligiendo al coach catalán para continuar en la aventura.
- 2
Con solo 7 años, Mila conquista a los coaches
Vestida como una princesa y cantando ‘Un mundo ideal’, Mila protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche. La pequeña consiguió emocionar a los coaches desde la primera nota y terminó provocando una auténtica batalla por su voz.
- 3
Diego convierte su segunda oportunidad en un pleno
Después de su primera Audición, los coaches le dieron a Diego una segunda oportunidad. El talent regresó al escenario dispuesto a cambiar su historia en La Voz Kids. Y lo consiguió. Su interpretación de ‘Limosna de amores’ le valió un espectacular pleno y una de las ovaciones más emocionantes de la noche.
- 4
Daniela cumple su sueño junto a Ana Mena
Aunque los nervios jugaron una mala pasada a Daniela durante su Audición, la pequeña vivió uno de los momentos más especiales de la gala cuando Ana Mena decidió cantar junto a ella ‘Carita triste’. Un recuerdo que nunca olvidará.
- 5
Orozco pide algo insólito en La Voz Kids
Uno de los momentos más sorprendentes de la noche llegó cuando Antonio Orozco reconoció a Martina durante su Audición. La talent estudia en la escuela de música del coach y su reacción al descubrir quién estaba cantando se convirtió en uno de los instantes más comentados de la gala.
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