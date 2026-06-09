Los cinco momentos que han conquistado a los fans de La Voz Kids en la quinta noche de Audiciones

La quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha sido una de las más emocionantes de la edición. Con los equipos prácticamente completos, los coaches han tenido que tomar decisiones muy difíciles en una gala marcada por los nervios, las segundas oportunidades y actuaciones capaces de emocionar desde el primer acorde.

Orozco ha conseguido hace historia tras cerrar el equipo a falta de una noche de Audiciones a ciegas. Además de grandes voces, la noche nos ha regalado algunos de esos momentos que nunca olvidaremos.

Desde talents que han cumplido sus sueños hasta reencuentros inesperados y actuaciones que han provocado auténticas ovaciones. Estos son algunos de los momentos que han marcado la gala... ¡Vota por tu favorito!