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La Ertzaintza busca a una adolescente de 13 años desaparecida desde el domingo en Bilbao

La Ertzaintza ha abierto una investigación para saber el paradero de una adolescente a la que se le perdió la pista el pasado domingo en Bilbao.

Patrulla de la Ertzaintza

Patrulla de la ErtzaintzaArchivo

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Miriam Vázquez
Publicado:

Sin noticias de Olaia desde el 7 de junio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para saber el paradero de una adolescente a la que se le perdió la pista el pasado domingo en Bilbao. Olaia tiene 13 años mide 1,54 metros, pesa 53 kilos, su color de ojos es marrón y su pelo es castaño. Esta menor de edad la última vez que se la vio vestía pantalón vaquero gris y negro, y una camiseta negra.

La Asociación de voluntarias y voluntarios digitales de emergencias de Euskadi (@VOSTeuskadi) ha compartido en su perfil de redes sociales el anuncio de la desaparición por si alguien tuviese información que ayude a encontrarla. "Menor desaparecida, Olaia desapareció el 07/06/26 en Bilbao (Bizkaia), si tienes alguna información llama a @112_SOSDeiak".

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