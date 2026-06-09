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Mejores momentos | 9 de junio

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

El actor y cómico ha dado el pistoletazo de salida a una tarde más de la mejor manera posible: con el humor por bandera.

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

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El humor de Santi Rodríguez contagia a todo el plató en cada una de sus visitas. En esta ocasión, el intérprete y cómico ha vuelto a demostrad de lo que es capaz mientras Roberto Leal todavía estaba presentando a los concursantes e invitados.

Cuando el presentador le ha dado paso, Santi ha contado un chiste tan malo como desternillante. El actor le ha contado “un estudio de la universidad de Massachusetts” que solo ha hecho gracia a una persona del público.

“Viene duro”, se ha podido escuchar por parte de uno de sus compañeros antes de que Santi, no contento con uno, procediese a contar otro chiste igual de absurdo. ¡No te pierdas este momentazo!

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¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

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