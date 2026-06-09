Disfruta de la entrevista completa a Teresa Riott y Jon Kortajarena

La visita conjunta de Teresa Riott y Jon Kortajarena a El Hormiguero ha estado llena de anécdotas y buen ambiente. Los actores han demostrado la buena sintonía que mantienen dentro y fuera de la pantalla.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su metodología de estudio cuando les dan un papel. Ella ha contado que se encierra en casa y pone carteles por casa para tratar de adentrarse en la personalidad del personaje.

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer el secreto del sex appeal de Jon. Según ha desvelado el actor, el truco está en su estilista: su propia madre. El modelo y actor ha revelado que, por contrato, es la única que puede cortarle el pelo.

Además, también ha habido tiempo para conocer el lado más místico de Teresa. La invitada ha contado que tiene un altar en su casa y ha tratado de resumir cuáles son sus creencias existenciales.

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