El Papa con los migrantes
Mbacke tiene claro qué le dirá al papa León XIV: "Que siga recordando al mundo que detrás de cada joven inmigrante hay una madre que reza"
El joven realizó un viaje que estuvo cerca de quedar en una tragedia de la que nadie habría oído hablar, oculta en el fondo del Atlántico. Ahora tiene la oportunidad de dirigirse al Papa en su encuentro con inmigrantes en Canarias.
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Mbacke asistirá a la misa que oficiará el papa León XIV frente al océano y varios cayucos, símbolo de la frágil esperanza de muchos. Podrá transmitirle al Papa su experiencia como migrante. Esta mañana ha compartido en Espejo Público parte de la odisea hasta llegar a la Fundación Buen Samaritano, en Añaza, Tenerife.
Ya adelantó a la redacción de Antena 3 en Canarias que la embarcación en la que viajaba se quedó sin gasolina al tercer día, y los que iban a bordo del cayuco tuvieron que remar otros tres. Lo recuerda como un auténtico infierno.
"La realidad era muy diferente"
Su sueño era llegar a España y ponerse a trabajar inmediatamente, pero pronto descubrió que al océano que había recorrido le seguía un mar de burocracia: "Hay que esperar dos años para que salgan los papeles", afirmaba al mismo tiempo que explicaba que era un tiempo del que no disponía su familia a la espera de recibir su ayuda en su país natal.
El joven todavía está estudiando y no ha podido comenzar su carrera laboral en España, aún así se siente afortunado de haber encontrado a quien le dijo "tú puedes, tú vales" y alimentó su esperanza. Se está preparando para ser fontanero, está deseoso de tener "un buen trabajo". Ahora la visita del papa León XIV refuerza esa voluntad de seguir adelante, además podrá dialogar con el pontífice. Tiene claro el mensaje que le quiere hacer llegar: "Que siga recordando al mundo que detrás de cada joven inmigrante hay una madre que reza y una persona que merece su oportunidad".
Mbacke está agradecido con el mensaje que lanza al Mundo el Santo Padre y siente que está de su parte a la hora de combatir a quienes denuncian la inmigración como una amenaza: "Es muy importante porque muchos dicen que venimos aquí a robar o hacer algo que no es. Y no. Venimos aquí buscando una vida y lo que queremos es tener oportunidad".
Reconoce que profesa la religión musulmana pero asegura que "eso no importa ahora". El drama de la migración ilegal trasciende fronteras, ideologías y religiones, porque se trata de seres humanos luchando por su supervivencia.
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