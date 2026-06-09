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El Rosco | 9 de junio

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier

El concursante ha cometido un error inesperado en uno de sus primeros turnos que le ha lastrado durante todo el duelo.

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier

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David y Javier siguen sumando programas a sus espaldas. Los concursantes llevan casi 50 duelos en El Rosco y, en esta ocasión, ambos luchaban por un bote que ya alcanza los 610.000 euros.

Pese al gran nivel que han alcanzado, el integrante del equipo azul, David, ha cometido un error de lo más precipitado. Según ha dicho, no quería hacer tres turnos seguidos pasando y ha terminado equivocándose en una palabra que conocía a la perfección y que ha corregido él mismo al instante.

Javier, por su parte, solo tenía que asegurarse de tener más aciertos que su rival y centrarse en no fallar. El más veterano ha decidido plantarse con 21 respuestas correctas y sin errores evitando asumir ningún tipo de riesgo trasladando la presión a su contrincante.

David lo ha intentado todo, pero ha sido incapaz los cinco aciertos que le hacían falta para esquivar la Silla Azul. ¡Haz click en el vídeo de arriba para ver este tenso enfrentamiento!

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