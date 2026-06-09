“Yo era super fan”: el homenaje de Dafne Fernández a Los Payasos de la Tele en La Pista

Dafne Fernández y Santi Rodríguez han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a La Pista en esta ocasión. Los intérpretes se volvían a ver las caras en un duelo que está dando mucho que hablar durante su estancia en Pasapalabra.

Esta vez ha sido la actriz la que se ha adelantado con el pulsador y no ha dudado en resolver. Dafne ha conseguido poner a bailar a todo el plató con una canción que conoce todo el mundo como es ‘Hola don Pepito, hola don José’.

“Yo era super fan”, ha dicho la invitada después de que Roberto Leal le asegurase que había logrado sumar la máxima cantidad de segundos para su equipo. ¡Así ha sido este momentazo!

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