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En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"

Nare se ha presentado en casa de Demir dispuesta a jugar su última carta para evitar su boda con Zerrin. Sin embargo, ni siquiera la verdad sobre Seida ha conseguido hacerle cambiar de opinión.

Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"

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Demir ha dejado claro que solo busca hacer daño, por lo que Nare ha decidido contar la dolorosa verdad que su familia guardaba en secreto: "Cihan no tuvo la culpa de eso. Llegó a pedirle a Seida que se divorciaran. Ella no quiso porque se había enamorado de mi hermano".

Al escuchar aquello, Demir ha perdido por completo los estribos, gritándole fuera de sí al pensar que era una trampa para que no se casara: "¡Deja de mentirme! ¡No me mientas más! Si se enamoró, ¿por qué intentó matarlo?". Nare, muerta de miedo, le ha dicho todo lo que sabía: "Porque mi hermano no la quería a ella. Cuando él la rechazó, ella se quitó la vida, Demir, lo juro. ¡No es un truco! ¡Te juro que es la verdad!”.

Cegado por el odio y la soberbia, Demir ha agarrado con fuerza a Nare y ha dejado claro que ninguna verdad va a detener su plan de destrucción: "Vete ahora mismo. Lárgate. ¡Fuera! ¡Antes de que pierda el control!". Nare se ha visto obligada a marcharse, dejando a un Demir que prefiere seguir engañándose antes que renunciar a su venganza.

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Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"

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