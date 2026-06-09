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El Papa León XIV reúne a 18.000 voluntarios en IFEMA: "Gracias de todo corazón"

Último baño de masas del Papa León XIV en Madrid. Un encuentro con los 12.000 voluntarios donde el Pontífice ha reflexionado sobre "la caridad humana, ética y espiritual de una sociedad".

Gonzalo del Prado en IFEMA.

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Espejo Público
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El Papa León XIV se despide de Madrid en un multitudinario baño de masas. El lugar elegido, el recinto ferial de Ifema, ha acogido a los 18.000 voluntarios que han trabajado durante todos estos días que el Pontífice ha permanecido en la capital.

Un emocionante encuentro en el que León XIV ha dedicado "un gracias muy especial" a todos los voluntarios, la denominada "juventud del papa" por su incansable labor. "Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico y me alegra mucho que sea con vosotros. Os merecéis un gracias muy especial, porque habéis ofrecido vuestra presencia y vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa.

Os habéis tomado días libres en el trabajo, algunos de vosotros os habéis dedicado a tiempo completo durante meses, pero cada uno ha dado lo que ha podido, entregando corazón, manos, ideas, talentos, sonrisas. ¡Que Dios os recompense como sólo Él sabe hacerlo!", ha dicho León XIV.

León XIV también ha apelado a "la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad" en un mundo "continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro". Por ello, ha remarcado la necesidad de "pensar y vivir" bajo la lógica de un "crecimiento humano integral" tal y como señala el "Evangelio".

Al final de su discurso, León XIV ha animado a los presentes a mantener firme la fe con "humildad y mansedumbre". "¡Gracias de todo corazón!!

Despedida del 'ejército del Papa'

El Pabellón 3 de IFEMA ha tenido un papel protagonista. Además del discurso del Papa, también ha acogido varias actuaciones musicales, como la de Pablo López o Soraya Arnelas.

Rumbo a Barcelona

El Santo Padre León XIV se despide de la capital y pone rumbo a Barcelona. Una agenda que incluye una oración en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

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