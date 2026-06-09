¡Bombazo!
"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero
Los protagonistas de Spiderman se sentarán junto al presentador en una noche que promete emociones fuertes.
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El Hormiguero siempre cuenta con los mejores invitados y ahora, cuando se acerca la recta final de la temporada, el programa lucha más todavía por tener en el plató a los famosos de los que más se habla.
Por ello, Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, que la próxima semana contará con la visita de Zendaya y Tom Holland. "No hay nadie más famoso en el mundo", han comentado Trancas y Barrancas antes de que el presentador revelase que tendrá el placer de entrevistar a los protagonistas de Spiderman. ¡Espectacular!| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
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