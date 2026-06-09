Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Bombazo!

"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero

Los protagonistas de Spiderman se sentarán junto al presentador en una noche que promete emociones fuertes.

"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero siempre cuenta con los mejores invitados y ahora, cuando se acerca la recta final de la temporada, el programa lucha más todavía por tener en el plató a los famosos de los que más se habla.

Por ello, Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, que la próxima semana contará con la visita de Zendaya y Tom Holland. "No hay nadie más famoso en el mundo", han comentado Trancas y Barrancas antes de que el presentador revelase que tendrá el placer de entrevistar a los protagonistas de Spiderman. ¡Espectacular!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Jon Kortajarena desvela el secreto de su sex appeal: "Se ha convertido en una tradición"

Jon Kortajarena desvela el secreto de su sex appeal: "Se ha convertido en una tradición"

"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero

"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier

Melani Olivares poner a bailar ‘La bamba’ a todo el plató de Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de junio

Melani Olivares poner a bailar ‘La bamba’ a todo el plató de Pasapalabra

“Yo era super fan”: el homenaje de Dafne Fernández a Los Payasos de la Tele en La Pista
Mejores momentos | 9 de junio

“Yo era super fan”: el homenaje de Dafne Fernández a Los Payasos de la Tele en La Pista

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de junio

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

El actor y cómico ha dado el pistoletazo de salida a una tarde más de la mejor manera posible: con el humor por bandera.

Paloma Porcel
ÚLTIMA HORA

La tensa salida de Paloma, la hija de Marisa Porcel, del juicio en el que se le acusa de 'inquiokupación': "Estaba sorprendida"

Comienza el juicio de la hija de Marisa Porcel, en el que se determinará si está en su vivienda ilegalmente o no. Una casa que pertenecía a su madre, pero que fue subastada debido a las deudas que arrastraba la actriz.

Pilar Vidal

Pilar Vidal rompe a llorar tras conseguir la bendición del papa León XIV: "Ya solo me queda darle un abrazo"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega reacciona al mensaje del papa León XIV en el que bendice Y ahora Sonsoles: "Qué emocionante"

Cristina Blanco

La vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, fallece a los 61 años a causa de un infarto

Publicidad