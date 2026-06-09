"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero

El Hormiguero siempre cuenta con los mejores invitados y ahora, cuando se acerca la recta final de la temporada, el programa lucha más todavía por tener en el plató a los famosos de los que más se habla.

Por ello, Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, que la próxima semana contará con la visita de Zendaya y Tom Holland. "No hay nadie más famoso en el mundo", han comentado Trancas y Barrancas antes de que el presentador revelase que tendrá el placer de entrevistar a los protagonistas de Spiderman. ¡Espectacular!