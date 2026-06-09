Melani Olivares poner a bailar ‘La bamba’ a todo el plató de Pasapalabra

El último enfrentamiento en La Pista en este programa lo han protagonizado Melani Olivares y Rubén Ochandiano. Ambos competían por adivinar una canción que, tal y como les ha dicho Roberto Leal, conocían de sobra.

Pese a que la primera pista del presentador les ha desconcertado más de lo que les ha ayudado, la actriz no ha dudado ni un segundo y, tras ser más rápida con el pulsador, ha conseguido resolver de manera inmediata.

Con los cinco segundos en su bolsillo y la victoria asegurada ante Rubén, Melani ha conseguido poner en pie a todo el plató al son de ‘La bamba’. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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