Teresa Riott nos muestra su lado más espiritual en El Hormiguero: "No prometo milagros, pero sí consecuencias"

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita Teresa Riott y Jon Kortajarena, que han visitado juntos el programa por primera vez para presentarnos la tercera temporada de 'Inmortal', serie en la que trabajan juntos.

Durante la entrevista, Teresa Riott nos ha confesado ser muy espiritual y nos ha mostrado un altar que tuvo en su casa por el Día de los Muertos. Para ella, es una manera de agradecer y conectar con otra parte suya.

Además, la actriz nos ha mostrado una estampita que siempre lleva con ella que tiene escrita una frase muy curiosa: "No prometo milagros, pero sí consecuencias". ¡Escucha todo lo que nos ha contado Teresa sobre este tema en el vídeo de arriba!

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