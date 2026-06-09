Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Curiosidades

Teresa Riott nos muestra su lado más espiritual en El Hormiguero: "No prometo milagros, pero sí consecuencias"

La actriz nos ha confesado durante su entrevista en El Hormiguero los rituales que suele hacer y los amuletos que siempre le acompañan.

Teresa Riott nos muestra su lado más espiritual en El Hormiguero: "No prometo milagros, pero sí consecuencias"

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita Teresa Riott y Jon Kortajarena, que han visitado juntos el programa por primera vez para presentarnos la tercera temporada de 'Inmortal', serie en la que trabajan juntos.

Durante la entrevista, Teresa Riott nos ha confesado ser muy espiritual y nos ha mostrado un altar que tuvo en su casa por el Día de los Muertos. Para ella, es una manera de agradecer y conectar con otra parte suya.

Además, la actriz nos ha mostrado una estampita que siempre lleva con ella que tiene escrita una frase muy curiosa: "No prometo milagros, pero sí consecuencias". ¡Escucha todo lo que nos ha contado Teresa sobre este tema en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"¡Es magia!": Teresa Riott y Jon Kortajarena, boquiabiertos con el experimento de Marron

"¡Es magia!": Teresa Riott y Jon Kortajarena, boquiabiertos con el experimento de Marron

Teresa Riott nos muestra su lado más espiritual en El Hormiguero: "No prometo milagros, pero sí consecuencias"

Teresa Riott nos muestra su lado más espiritual en El Hormiguero: "No prometo milagros, pero sí consecuencias"

Jon Kortajarena desvela el secreto de su sex appeal: "Se ha convertido en una tradición"

Jon Kortajarena desvela el secreto de su sex appeal: "Se ha convertido en una tradición"

"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero
¡Bombazo!

"No hay nadie más famoso": Pablo Motos desvela, en exclusiva, que Zendaya y Tom Holland estarán en El Hormiguero

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier
El Rosco | 9 de junio

“¡Mierda!”: David se precipita en El Rosco y le sirve la victoria en bandeja a Javier

Melani Olivares poner a bailar ‘La bamba’ a todo el plató de Pasapalabra
Mejores momentos | 9 de junio

Melani Olivares poner a bailar ‘La bamba’ a todo el plató de Pasapalabra

La actriz ha montado una auténtica fiesta después de acertar, a la primera, la canción de La Pista.

“Yo era super fan”: el homenaje de Dafne Fernández a Los Payasos de la Tele en La Pista
Mejores momentos | 9 de junio

“Yo era super fan”: el homenaje de Dafne Fernández a Los Payasos de la Tele en La Pista

La actriz no ha dudado ni un segundo y se anticipado a Santi Rodríguez resolviendo por cinco segundos.

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

¡Viene pisando fuerte! La ronda de chistes con la que Santi Rodríguez ha inaugurado un nuevo programa en Pasapalabra

Paloma Porcel

La tensa salida de Paloma, la hija de Marisa Porcel, del juicio en el que se le acusa de 'inquiokupación': "Estaba sorprendida"

Pilar Vidal

Pilar Vidal rompe a llorar tras conseguir la bendición del papa León XIV: "Ya solo me queda darle un abrazo"

Publicidad