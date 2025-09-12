Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

La presentadora de televisión y sexóloga Lorena Berdún ha defendido la educación sexual en los centros educativos frente a quienes piensan que se incita a los menores a practicar sexo: "Es todo lo contrario, lo he dicho siempre. Para nada. Darles herramientas para que ellos puedan elegir, y no se vayan con la masa y decir que sí porque todos ya lo han hecho".

"La edad de inicio es esa"

"Jamás les digo: '¡Venga! ¡A follisquear!'. No", expresaba Lorena, al mismo tiempo que explicaba que lo que se pretende es desarrollar el autoconocimiento para que llegado el momento puedan actuar con seguridad.

Lorena desvelaba que precisamente la edad media a la que los jóvenes tienen su primera experiencia sexual se sitúa entre los 13 y los 14 años, sobre lo cual Lorena reflexionaba lo siguiente: "Por favor, no. Que sea un poquito más tarde".

El sexo, ¿Cómo los refrescos de cola?

Llegaba el turno de preguntas y el actor y cómico Felisuco consultaba por la veracidad de una afirmación que utiliza en uno de sus espectáculos: "El sexo es como un refresco de cola: primero normal, luego light, después cero, y luego cero -cero".

Lorena respondía tan contundente como negativamente: "Desde el punto de vista de la teoría, no rotundo (…) Los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos".

Matizaba su respuesta y situaba el despertar sexual en torno a los 14 años: "La cosa empieza a bullir". Durante la etapa de la juventud, "a todo trapo" decía la sexóloga: "La novedad, el no saber, querer explorar cosas... La hormona, absolutamente. Entonces sí, tienes muchas más relaciones sexuales".

"Ganas de hacer el amor, cero"

"Luego viene lo que viene siendo envejecer". Lorena explicaba que el pasar del tiempo y los cambios que provoca en los cuerpos y las mentes de las personas, llevan asociados unos efectos en la vida sexual. Llegada una edad la lívido disminuye en el caso de muchas mujeres, con la menopausia, "ganas de hacer el amor, cero", expresaba la experta.

"Ahora nos contará Samanta", continuaba Lorena, tras decir la periodista y también nueva colaboradora de Espejo Público, Samanta Villar: "Yo estoy yendo ahí", y dejar entre ver los cambios que está notando ella con el paso de los años, asegurando que no a todas las personas les afecta de la misma manera.

"Nos explican a las mujeres que cuando llega la menopausia la lívido desaparece y mi pregunta era que si pasa como en el embarazo, que a algunas les desaparece pero otras se desatan", decía Samanta, que ante la pregunta de Susanna Griso sobre en qué caso estaría ella, respondía con rapidez: "Me lo reservo para otra ocasión".

