Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'SEXPEJO PÚBLICO'

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

La sexóloga Lorena Berdún reaccionaba a la polémica noticia sobre una profesora que habría sugerido a sus alumnos de 13 y 14 años a mantener relaciones sexuales: "¡Fatal! (…) les debes dar información".

Lorena Berdún

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La presentadora de televisión y sexóloga Lorena Berdún ha defendido la educación sexual en los centros educativos frente a quienes piensan que se incita a los menores a practicar sexo: "Es todo lo contrario, lo he dicho siempre. Para nada. Darles herramientas para que ellos puedan elegir, y no se vayan con la masa y decir que sí porque todos ya lo han hecho".

"La edad de inicio es esa"

"Jamás les digo: '¡Venga! ¡A follisquear!'. No", expresaba Lorena, al mismo tiempo que explicaba que lo que se pretende es desarrollar el autoconocimiento para que llegado el momento puedan actuar con seguridad.

Lorena desvelaba que precisamente la edad media a la que los jóvenes tienen su primera experiencia sexual se sitúa entre los 13 y los 14 años, sobre lo cual Lorena reflexionaba lo siguiente: "Por favor, no. Que sea un poquito más tarde".

El sexo, ¿Cómo los refrescos de cola?

Llegaba el turno de preguntas y el actor y cómico Felisuco consultaba por la veracidad de una afirmación que utiliza en uno de sus espectáculos: "El sexo es como un refresco de cola: primero normal, luego light, después cero, y luego cero -cero".

Lorena respondía tan contundente como negativamente: "Desde el punto de vista de la teoría, no rotundo (…) Los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos".

Matizaba su respuesta y situaba el despertar sexual en torno a los 14 años: "La cosa empieza a bullir". Durante la etapa de la juventud, "a todo trapo" decía la sexóloga: "La novedad, el no saber, querer explorar cosas... La hormona, absolutamente. Entonces sí, tienes muchas más relaciones sexuales".

"Ganas de hacer el amor, cero"

"Luego viene lo que viene siendo envejecer". Lorena explicaba que el pasar del tiempo y los cambios que provoca en los cuerpos y las mentes de las personas, llevan asociados unos efectos en la vida sexual. Llegada una edad la lívido disminuye en el caso de muchas mujeres, con la menopausia, "ganas de hacer el amor, cero", expresaba la experta.

"Ahora nos contará Samanta", continuaba Lorena, tras decir la periodista y también nueva colaboradora de Espejo Público, Samanta Villar: "Yo estoy yendo ahí", y dejar entre ver los cambios que está notando ella con el paso de los años, asegurando que no a todas las personas les afecta de la misma manera.

"Nos explican a las mujeres que cuando llega la menopausia la lívido desaparece y mi pregunta era que si pasa como en el embarazo, que a algunas les desaparece pero otras se desatan", decía Samanta, que ante la pregunta de Susanna Griso sobre en qué caso estaría ella, respondía con rapidez: "Me lo reservo para otra ocasión".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Monago, PP, denuncia que Pedro Sánchez ha copiado su tesis doctoral: "Llevó tres años de investigación"

José Antonio Monago
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Lorena Berdún

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

Victorio y Lucchino

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Jóvenes sin emancipar.
Vivienda

El alegato de un joven estudiante sobre el problema de la vivienda: "Es una vergüenza que ser clase media en España sea cobrar el salario mínimo"

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Jorge Fernández: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”

El presentador bromea con uno de los concursantes por la forma tan original de pedir las letras del panel.

Giro en el caso del potito con cristales.
Conflicto

Se investiga si los padres que denunciaron a sus compañeros de piso por poner cristales en el potito de su hijo lo hicieron para quedarse de okupas

Claudia aseguraba en Espejo Público que desde que nació su bebé sus compañeros de piso le hacían la vida imposible. Sin embargo, el hombre que convive con ella mantiene ahora que se trata de una estrategia para seguir en el piso sin que puedan echarla.

Ñoquis de espinaca rellenos de queso a la carbonara

Receta especial de Joseba para el fin de semana: ñoquis de espinaca rellenos de queso con salsa carbonara casera

José Antonio Monago

Monago, PP, denuncia que Pedro Sánchez ha copiado su tesis doctoral: "Llevó tres años de investigación"

Rape asado con patatas panadera, de Arguiñano: "Vas a ver qué sensación de plato de 10"

Rape asado con patatas panadera, la receta elegante y ligera de Karlos Arguiñano

Publicidad